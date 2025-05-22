Психологи описали портрет агрессора и жертвы буллинга

Буллинг — систематическое оскорбление или травля одного ребенка другими. Это сложное явление, которое меняет свои формы в зависимости от возраста участников. Понимание особенностей буллинга у малышей, школьников и подростков помогает эффективнее бороться с ним.

В дошкольном возрасте агрессия проявляется спонтанно и эмоционально — дети обижают друг друга под влиянием мгновенных чувств. В младших классах травля чаще происходит в неформальной обстановке, например, на детских площадках, и среди мальчиков агрессия встречается чаще, чем среди девочек.

Подростковый возраст характеризуется максимальной распространенностью буллинга. В этот период формируются группы и иерархии, травля становится более осознанной. Возникает кибербуллинг — травля через интернет и социальные сети, которая часто остается незаметной для взрослых и причиняет серьезный вред.

В юношеском возрасте буллинг сохраняется, но приобретает более изощренные формы: вербальная агрессия, психологическое давление и манипуляции становятся основными способами травли. Исследования показывают связь буллинга с проблемами поведения, например, зависимостями у студентов.

Исследование провела студент факультета «Юридическая психолоия» МГППУ Екатерина Кириленко под научным руководством Елены Дозорцевой, профессора кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ. В исследовании приняли участие 100 школьников Москвы в возрасте от 11 до 16 лет, разделенных на две группы: подростки (11-14 лет) и юноши (15-16 лет). Использовались опросники для определения личностных особенностей агрессоров и жертв.

Результаты показали, что подростки-агрессоры чаще бывают общительными и активными (экстравертами), но при этом демонстрируют высокую агрессивность. В юношеской группе агрессоры отличаются большей эмоциональной нестабильностью (перепады настроения), спонтанностью и негибкостью.

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Жертвы подросткового возраста отличаются парадоксальным сочетанием высокой тревожности, спонтанности и агрессивности — они быстро реагируют на стресс, но сильно переживают. Юноши-жертвы более открыты и экстраверсивны, но менее тревожны, чем испытуемые в подростковой группе.

Эти данные показывают, что с возрастом меняются формы буллинга и личностные характеристики его участников. Для подростков важно развивать самоконтроль, чтобы снизить агрессивные реакции, а для юношей более старшего возраста — учиться управлять эмоциями и стрессом.

Понимание возрастных различий помогает создавать более эффективные программы профилактики буллинга, учитывающие особенности развития детей и подростков. Для глубокого изучения проблемы нужны дальнейшие исследования с большим количеством участников и наблюдением в течение времени.