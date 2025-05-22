 

Мнение «аналитика»: Об атаках на Москву… Пролог к пеклу?

22.05.2025, 18:15, Разное
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Уже 38 украинских беспилотников сбиты на подлёте к Москве с начала суток. Это подсчитали журналисты на основе регулярных сообщений мэра Москвы Сергея Собянина в телеграме. По времени, это самая продолжительная атака с февраля 2022 года.

Хотя ведётся она ограниченными силами.

Вот только чуть больше часа назад городской голова сообщил, что силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, это уже 38 дрон в течение последних начала суток. Причём 12 летательных аппаратов сбили утром после 10:00 и днём. Это также новинка: обычно налёты совершались либо ночью, либо рано утром.

#Украина атаки, продолжающиеся второй день подряд, не комментирует. Похоже, просто готовит ещё один «сюрприз». А пока малыми силами вскрывает позиции ПВО, отслеживает параметры их работы и методично суммирует данные.

Похоже, вскоре последует мощный и массированный удар по столичному кольцу противовоздушной обороны и самой столице?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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