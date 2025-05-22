В Германии арестован гражданин Йемена, воевавший на стороне хуситов
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Полиция Германии задержала гражданина Йемена по подозрению в членстве в террористической группировке “Ансар Аллах”.
По данным следствия, Хуссейн Х. вступил в террористическую группировку в октябре 2022 года и после идеологической обработки прошел трехмесячную военную подготовку. В начале 2023 года он воевал на стороне хуситов в районе города Мариб.
Суд постановил оставить подозреваемого под стражей до окончания расследования и предъявления обвинения.
Агентство AP
отмечает, что Федеральная прокуратура Германии не сообщает, когда мужчина приехал в Германию.
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