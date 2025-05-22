В Германии арестован гражданин Йемена, воевавший на стороне хуситов

Полиция Германии задержала гражданина Йемена по подозрению в членстве в террористической группировке “Ансар Аллах”.

По данным следствия, Хуссейн Х. вступил в террористическую группировку в октябре 2022 года и после идеологической обработки прошел трехмесячную военную подготовку. В начале 2023 года он воевал на стороне хуситов в районе города Мариб.

Суд постановил оставить подозреваемого под стражей до окончания расследования и предъявления обвинения.

Агентство AP

отмечает, что Федеральная прокуратура Германии не сообщает, когда мужчина приехал в Германию.