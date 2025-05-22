Мнение: Как британский посланник недооценил Россию

Глеб Архангельский нашёл отличную историческую рифму. В 1844 году британский посланник потребовал у властей России снизить пошлину на фаянсовую посуду. Аргументы были такими — пошлина составляет аж 400%, однако в России нет ни одной фабрики, которая делала бы фаянсовую посуду с рисунком, и если так, то зачем же заставлять русского потребителя переплачивать за нужный ему товар? (ссылка).

Наши промышленники собрали справки, и оказалось вот что.

1. В Российской Империи 30 фаянсовых фабрик, из них 4 делают «фаянсовую посуду высокой доброты с печатными рисунками», общий объём производства — 150 тысяч рублей серебром, в деле заняты 700 рабочих.

2. Настоящая привозная пошлина не 400%, а от 50% до 300%.

3. Британской фаянсовой посуды ввозится в несколько раз меньше, чем производится отечественной.

Проще говоря, великобританский посланник сильно недооценил Россию. Как показывает опыт, логика у него была примерно такой: «эти сиволапые русские — отсталый народ, так что они, конечно же, не могут производить передовых товаров, которые делаем мы, цивилизованные британцы».

Я пишу «как показывает опыт», так как именно такие суждения чуть ли не ежедневно (!) вижу в комментариях. Разница только в том, что сейчас чернят Россию не британские посланники, а русскоязычные граждане, ностальгирующие по СССР. То они пишут, что до 1917 года в Российской Империи не было ни образования, ни электричества, ни промышленности, ни — что особенно нелепо в их исполнении — защиты прав простых граждан. А вот вчера, например, мне на полном серьёзе сообщили, будто «капиталистическая Россия» так и не смогла построить после 1991 года ни одной полностью новой АЭС или ГЭС, ни одного крупного завода, сравнимого с ММК.

Апломб ровно тот же, что и у британских посланников.

До 1917: тысяча лет позорного хлюпанья лаптями по грязи, самая отсталая, голодная и неграмотная страна Европы.

С 1917 по 1991: расцвет науки и промышленности, золотой век, сытое и безмятежное благополучие дружного трудового народа.

После 1991: подлость, воровство, колониальное пресмыкание, бестолковое проедание наследства преданной цивилизации благородных гигантов.

Кстати, несмотря на санкции, русский бизнес продолжает открывать производства. Про некоторые из них можно прочесть в разделе «Крупные российские проекты» на Руксперте. Современные русские фабрики с заводами значительно масштабнее и технологичнее, чем в сталинские времена, однако строятся в плановом порядке, при этом сытыми и хорошо оснащёнными рабочими. Воспетое Маяковским жестокое варварство — «по небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старою телегою рабочие лежат» — кажется, окончательно уже ушло в прошлое.