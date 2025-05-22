Европейский эсминец, экипаж которого полностью состоит из женщин, затонул через минуту после выхода из порта

Новейший эсминец «Европа» затонул через минуту после выхода из немецкого порта Бремерхафен.

Экипаж корабля полностью состоял из женщин в рамках спецпрограммы по обеспечению «гендерного равновесия в вооружённых силах».

Причиной затопления стала серия «непредвиденных технических неполадок», возникших в результате недостаточной координации действий. В частности, во время проведения стандартной процедуры отхода от причала произошло одновременное открытие всех водозаборных клапанов и аварийное отключение насосов, что привело к быстрому затоплению машинного отделения. Несмотря на то, что на борту находились все необходимые средства спасения, процесс эвакуации был затруднён из-за «некорректной интерпретации инструкций по безопасности и излишнего внимания к соблюдению протокола». Тем не менее, все члены экипажа были эвакуированы.

– Мы рассматриваем этот инцидент как досадное происшествие, которое не должно повлиять на нашу приверженность принципам гендерного равенства – именно поэтому мы и дальше будем формировать экипаже без единогом ужчины, – заявила пресс-секретарь флота, капитан 1-го ранга Ингрид Шнайдер. – К тому же оперативная эффективность экипажа превзошла все ожидания, что позволило избежать человеческих жертв – это уже успех. Мы думали, выживших будет не больше половины.

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