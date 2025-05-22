Европейский эсминец, экипаж которого полностью состоит из женщин, затонул через минуту после выхода из порта
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Новейший эсминец «Европа» затонул через минуту после выхода из немецкого порта Бремерхафен.
Экипаж корабля полностью состоял из женщин в рамках спецпрограммы по обеспечению «гендерного равновесия в вооружённых силах».
Причиной затопления стала серия «непредвиденных технических неполадок», возникших в результате недостаточной координации действий. В частности, во время проведения стандартной процедуры отхода от причала произошло одновременное открытие всех водозаборных клапанов и аварийное отключение насосов, что привело к быстрому затоплению машинного отделения. Несмотря на то, что на борту находились все необходимые средства спасения, процесс эвакуации был затруднён из-за «некорректной интерпретации инструкций по безопасности и излишнего внимания к соблюдению протокола». Тем не менее, все члены экипажа были эвакуированы.
– Мы рассматриваем этот инцидент как досадное происшествие, которое не должно повлиять на нашу приверженность принципам гендерного равенства – именно поэтому мы и дальше будем формировать экипаже без единогом ужчины, – заявила пресс-секретарь флота, капитан 1-го ранга Ингрид Шнайдер. – К тому же оперативная эффективность экипажа превзошла все ожидания, что позволило избежать человеческих жертв – это уже успех. Мы думали, выживших будет не больше половины.
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