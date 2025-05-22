Британский суд заморозил соглашение о передаче Маврикию архипелага, где находится база Диего-Гарсиа

Высокий суд Лондона заморозил подписание соглашения о передаче Маврикию британского владения в Индийском океане – архипелага Чагос. На одном из островов расположена авиабаза Диего-Гарсиа, которую используют и ВВС США.

Церемония подписания должна была состояться 22 мая в режиме видеомоста с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и руководства Маврикия. Согласие на соглашение дала и администрация США.

Остров Диего-Гарсия будет арендован Великобританией на 99 лет, авиабаза продолжит работу. Согласно публикациям СМИ, сумма аренды составит 90 миллионов фунтов в год. Маврикий тажке обязуется не давать разрешение на создание Китаем или Россией разведывательных баз на соседних островах.

Противники передачи острова отмечают тесные связи Маврикия с Россией, Китаем и Ираном. Против соглашения выступают консерваторы, а также лидер партии Reform Найджел Фарадж.