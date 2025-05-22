 

Мнение: Русские огурцы захватили Польшу

22.05.2025, 17:00, Разное
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Живительные санкции работают — польские магазины завалены русскими огурцами. Вне сезона Польша закупает огурцы за рубежом, и 5 из 6 импортных огурцов поляки покупают в России (ссылка).

Напомню, обиженные на Крым европейцы влупили в 2014 году санкции, которые дали русским фермерам отличные возможности для развития. В частности, наши фермеры серьёзно вложились в теплицы, сделав при этом упор на современные технологии и новые сорта. Если в 2012 году с квадратного метра собирали 30 кило овощей, то в 2024 — уже 49 килограммов (ссылка, ссылка).

Количество теплиц также резко выросло. Мы пока что уступаем по общей площади теплиц таким гигантам, как Испания и Турция, однако наши теплицы более продвинуты технологически. В тёплых странах теплицы — это просто палатки из прозрачной пластиковой плёнки. В России уже массово строят промышленные комплексы 4-го и 5-го поколения: высокие остеклённые теплицы с автоматизированным климат-контролем, капельным орошением, гидропоникой и системой досветки (лампы или LED для продления светового дня). Это почти космические технологии: при некоторой доработке они могли бы давать надёжный урожай и на Марсе. Такие теплицы позволяют уже снимать до 100 килограммов помидоров или огурцов с квадратного метра.

Причины успеха русских теплиц следующие.

1. Русские — талантливый народ. Возвращение капитализма позволило нашим агрономам, инженерам и предпринимателям развернуться в полную мощь.

2. В России дешёвое электричество, а в Европе — спасибо санкциям — дорогое. Поляки могли бы в теории выращивать огурцы сами, да вот только без русского газа получается чересчур дорого.

3. Россия — большая страна, поэтому в России можно найти для теплиц особенно удачные места. У нас есть и регионы с избытком электроэнергии, и геотермальные источники, и, например, крупные электростанции, которые могут отдавать по ночам излишек электричества на питание светодиодных ламп. Ещё один способ удешевить содержание теплиц — применение горячей воды из охлаждающего контура АЭС.

Сейчас мы обеспечиваем себя тепличными огурцами полностью, развитие продолжается за счёт экспорта за рубеж. Семена у нас пока что импортные, однако — ещё раз спасибо санкциям — уже вовсю идёт принудительное импортозамещение (ссылка). Учитывая огромную площадь русских теплиц, сомневаться в успехе не приходится: высокий и стабильный спрос на семена делает их производство в России рентабельным.

Источник: Место для дискуссий


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