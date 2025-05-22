Рупор кремлевской пропаганды: Улучшенный спорт

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22.05.2025, 16:30, Разное
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В Лас-Вегасе пройдут спортивные Игры под веществами

Суть в том, что участникам разрешено (это даже поощряется) употреблять перед стартами допинг в целях повышения спортивных результатов. Соревнования получили название Enhanced Games (усиленные, улучшенные, стимулированные Игры). Они пройдут в мае следующего года в Лас-Вегасе. Известно, что Игры продлятся 4 дня и что спортсмены на них будут соревноваться в легкой и тяжелой атлетике, а также в плавании. Среди главных инвесторов – сын американского президента Дональд Трамп-младший.

Наконец то честные спортивные соревнования, где никто не скрывает, что употребляет допинг.
Так честнее, чем если все говорят про "чистй спорт", а сами натихую жрут допинг аки норвежские астматики.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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