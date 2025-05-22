 

В Евросоюзе нашли лучшее на сегодняшний день применение ИИ в политике

22.05.2025, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во время недавнего Европейского саммита, который состоялся в столице Албании Тиране, его участникам показали необычное видео. Журналисты сразу окрестили его «лучшим примером использования ИИ-технологий в политике». И это несмотря на то, что смысл видео едва ли кто-то понял.

При помощи ИИ ключевые участники мероприятия, главы различных государств, были сгенерированы в необычном облике – их показали в виде улыбчивых младенцев. Не то, какими они были в том возрасте, а перенеся ключевые и узнаваемые элементы внешности на облик ИИ-младенцев. Например, аватар турецкого президента Эрдогана получил знаменитые на весь мир усики, которые довольно мило смотрятся на физиономии серьезного карапуза.

На видео нарисованные персонажи приветствуют участников саммита на своих родных языках фразой «Добро пожаловать в Албанию». И ничего более — никаких призывов, обращений или обещаний, никаких оборотов из арсенала настоящих политиков. Которые используют для этого, в том числе, и ИИ-технологии. Но в данном случае все это оставлено за кадром, видео получилось максимально нейтральным и вежливым.

Источник &#8212 Politico


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В ЕГЭ по русской литературе обнаружены вопросы по «Луке Мудищеву»

24.05 / 3D-платформа Google Beam готова к выпуску

24.05 / В Красно-Турьинске впервые с декабря возобновили подачу отопления в жилые дома

24.05 / Беглая герцогиня Виленская Светлана Белоснежная предстала перед Железнодорожным судом Муравьёвска-Белороссийского

24.05 / Американские ученые предложили создать наборы на случай ядерной зимы из-за войны России и США

24.05 / Рупор кремлевской пропаганды: В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты

24.05 / Мнение «аналитика»: О крепких мужиках с умелыми руками… Почему они стали не нужны?

24.05 / Мнение: Минус отрасль народного хозяйства

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парадобесие!

23.05 / Мнение: Жалость к России или к россиянам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика