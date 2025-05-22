В Евросоюзе нашли лучшее на сегодняшний день применение ИИ в политике

Во время недавнего Европейского саммита, который состоялся в столице Албании Тиране, его участникам показали необычное видео. Журналисты сразу окрестили его «лучшим примером использования ИИ-технологий в политике». И это несмотря на то, что смысл видео едва ли кто-то понял.

При помощи ИИ ключевые участники мероприятия, главы различных государств, были сгенерированы в необычном облике – их показали в виде улыбчивых младенцев. Не то, какими они были в том возрасте, а перенеся ключевые и узнаваемые элементы внешности на облик ИИ-младенцев. Например, аватар турецкого президента Эрдогана получил знаменитые на весь мир усики, которые довольно мило смотрятся на физиономии серьезного карапуза.

На видео нарисованные персонажи приветствуют участников саммита на своих родных языках фразой «Добро пожаловать в Албанию». И ничего более — никаких призывов, обращений или обещаний, никаких оборотов из арсенала настоящих политиков. Которые используют для этого, в том числе, и ИИ-технологии. Но в данном случае все это оставлено за кадром, видео получилось максимально нейтральным и вежливым.

Источник — Politico