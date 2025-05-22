 

В Белом доме выявили грибок, который плохо влияет на умственные способности пожилых людей

22.05.2025, 15:33, Разное
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Белый дом впервые в истории США закроют на двухнедельную санитарную обработку – в здании обнаружили редкий грибок, который отрицательно влияет на здоровье, особенно когда речь идёт о пожилых людях.

Эксперты полагают, что он в первую очередь бьёт по когнитивным способностям и может вызывать приступы слабоумия.

По словам биолога Мэтью Питерсона, у людей до 60-65 лет с этим грибком легко справляется иммунитет, однако те, кто старше, могут столкнуться с длительной интоксикацией.

– Основная проблема – это продолжительное воздействие. Если прекратить контакт с патологическим микроорганизмом, в течение 1-2 месяцев он выведется из организма и отрицательные эффекты прекратятся. Мы видели это на примере Джо Байдена, который уже перестал здороваться с пустотой, больше не испытывает проблем с координацией и даже не путает имена, – сказал он.

На время санобработки в здание не будут никого пускать, однако президент Дональд Трамп уже заявил, что ему «плевать на идиотские правила, придуманные демократами и их агентами».

– Они буквально повсюду, они как тараканы, они ищут способы навредить мне, навредить Америке. Сейчас они решили закрыть Белый дом, чтобы замести следы за сонным Джо, чтобы не дать мне работать. Я вижу их насквозь, я вижу всё, я – над всеми, кто существует, над всем, что существует, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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