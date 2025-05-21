Мнение: Государство спамит, народ терпит

А вы обратили внимание, что главным спамером потихоньку стало государство?

Про спам от МЧС все в курсе. Уже даже мемы делают, так как МЧС говорит словами злодея из «Большого куша» — «вы ходите по очень тонкому льду» (пруф). Кстати, обильные предупреждения — это грубое нарушение правил безопасности, так как люди перестают реагировать на ежедневный крик «Волки!». Но так уж работает бюрократия: за «недобдеть» чиновников иногда наказывают, а за «перебдеть» — почти никогда.

Госуслуги тоже беззастенчиво спамят рекламными рассылками — «Приходите на День Госуслуг ВДНХ» и всё такое (пример). Мне, например, пару недель назад Госуслуги предлагали «узнать о государственных мерах поддержки для вашего бизнеса».

В свою очередь, одна из госструктур, ответственная за «меры поддержки бизнеса», слала мне спам несколько лет. Когда от них приходило одно письмо раз в пару месяцев, я терпел, но потом они начали продавать услугу спама всем желающим, и письма пошли потоком, а кнопка «Отписаться» у них была сломана. Пришлось дозваниваться голосом и проявлять настойчивость, чтобы мой адрес из этих рассылок убрали. Славная поддержка бизнеса, конечно: «оставьте ваши данные, и мы будем слать вам спам». Именно спам-то предпринимателям от государства и нужен, ага…

Почти каждое ведомство, к которому государство заставило меня подключиться для сдачи отчётности, также шлёт мне спам со своими новостями. Эти новости совершенно для меня бесполезны, так как они либо вообще ко мне не относятся, либо изложены столь косноязычным канцеляритом, что всё равно приходится лезть на профильные каналы, чтобы понять, о чём там речь.

Фонд Социального Страхования особенно бесцеремонен — он шлёт старомодный спам в вордовских файлах, с разноцветным шрифтом и подчёркиваниями. Кнопки «Отписаться» в его письмах нет в принципе, зато есть требование зачитать полученный спам всем моим работникам. Так нахально, что даже вызывает улыбку… пока не вспоминаешь, что кроме электронных писем есть и бумажные. Несколько лет назад мне пришлось примерно десять раз съездить на почту, раз за разом получая письма с требованием заплатить пеню в 25 копеек. Откуда эта пеня взялась, и куда конкретно её надо заплатить, я так и не понял, но через год-другой письма мне слать перестали — кажется, списали по суду.

Полагаю, корень проблемы надо искать в нашем варварстве — народ ничего не знает о тайм-менеджменте, и потому не считает разграбление своего времени чем-то важным. Если чиновник даст посетителю пощёчину, поднимется скандал. Если чиновник неловко выразится, общественность найдёт способ истолковать слова чиновника неправильно, чтобы оскорбиться. Но если чиновник украдёт 5 минут времени у 1 миллиона человек (то есть на круг 5 миллионов минут), никто даже не почешется. Ну, это же время, оно ничего не стоит!

И, да, это к вопросу «школа учит учиться». Не учит. Если бы учила, предмет «тайм-менеджмент» был бы у нас с первого класса и каждый год, а взрослые, окончившие школу, при получении спама немедленно писали бы заявление в прокуратуру.