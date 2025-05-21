Легкие пластиковые зеркала снизят стоимость термальной солнечной энергии почти в два раза

Команда из Университета Южной Австралии готовится испытать две солнечных электростанции с необычными зеркалами. Они изготовлены из пластика, а потому на 50 % легче своих стеклянных аналогов. Плюс они менее хрупкие, их проще монтировать и обслуживать. Но главное – стоимость генерации тепловой энергии на этих станциях будет на 40 % ниже, чем на традиционных объектах.

Речь идет не о солнечных панелях, а тепловых гелиостанциях, в которых зеркала фокусируют отраженный солнечный свет на мишени, установленной в центральной башне. Это может быть котел с расплавом или тиски с некоей заготовкой, которую нужно сильно нагреть перед дальнейшей обработкой. Такие установки пригодны и для выработки электричества, но эта функция вторична.

Сухая и жаркая Австралия – идеальное место для размещения подобных гелиостанций. На дешевую пластиковую основу пластин наносится алюминиево-силикатное покрытие, которое отражает тепловую энергию солнечного света. При достаточном количестве зеркал они способны нагреть мишень до 400 °C. И это при нулевых затратах, так как все происходит за счет энергии Солнца. А еще при таком нагреве не образуются дым, копоть и иные выбросы в атмосферу, как при использовании традиционных видов топлива.

В мире набирают обороты идеи декарбонизации и параллельно растут счета за электроэнергию, а цены на ископаемое топливо бьют рекорды. В таких условиях установка, способная пассивно и дешево плавить различные вещества, а также перерабатывать сырье, будет на вес золота. Почти двукратное снижение затрат на энергообеспечение соответствующих промышленных объектов крайне привлекательно для крупного бизнеса, который готов инвестировать в строительство и самих гелиостанций, и инфраструктуры для них.Источник — University of South Australia