Главу Минкульта РФ не впустили в Лувр из-за неправильного ответа на вопрос о Пикассо

Министерство иностранных дел России вызвало на Смоленскую площадь посла Франции Пьера Леви для вручения ему ноты протеста из-за недопуска в Лувр министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«У министра культуры были все необходимые документы для прохода в Лувр. Хочу напомнить, что этот музей принадлежит не каким-то французам, а считается достоянием всего человечества, – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. – Ольга Борисовна Любимова, обладающая дипломатическим иммунитетом, была остановлена, извините, вахтёром. Мало того, он задавал ей какие-то дурацкие вопросы».

Как пишет Le Figaro, главу российского Минкульта не пустили в Лувр, несмотря на предъявленный ей дипломатический паспорт. Дежурный на входе не поверил, что столь высокая особа пришла посетить музей. Мужчина задал Любимовой вопрос об испанском художнике Пабло Пикассо, но в ответ гостья снизала плечами, сообщив, что «не знает такого». Это побудило охранника принять посетительницу за самозванку.

В МИД добавили, что не все культурные заведения Парижа «присоединились к бойкоту России»: кабаре «Мулен Руж» и «Лидо» впустили Любимову, не проверяя у неё документы и не задавая лишних вопросов.

—