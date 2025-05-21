Мегалитические храмы Мальты могли быть школами небесной навигации

Мальтийский архипелаг — один из старейших центров мегалитической архитектуры. Там между 3600 и 2500 годами до нашей эры возвели десятки крупных храмов. Их сложили из огромных камней массой в несколько тонн. Это одни из самых древних свободностоящих каменных сооружений на планете.

Планировка построек включает центральный проход с прямым коридором, который ведет к паре полукруглых апсид, образующих форму клевера. Внутренние стены часто украшены резьбой с изображениями спиралей, деревьев и животных.

Внутри мегалитических храмов Мальты археологи обнаружили множество артефактов, включая остатки животных и останки людей, а также следы пепла. Ученые полагали, что там проводили ритуалы, жертвоприношения или массовые пиршества. Однако истинное назначение храмов долгое время остается загадкой.

Одно из самых интересных наблюдений — ориентация сооружений. Многие из них «смотрят» строго на юг или юго-восток. Например, храм Мнайдра освещается солнечными лучами в дни солнцестояний и равноденствий. Но до сих пор никто так и не объяснил, зачем древние зодчие так точно выстраивали свои постройки по небесным направлениям.

Археологи рассказали, с какой целью строили ирландск…

Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили св…

naked-science.ru

Исследователи десятилетиями спорили о причинах необычной ориентации. Одни предполагали, что строители следовали рельефу местности. Другие связывали это с защитой от ветра или желанием наполнить помещения солнечным светом. Однако все гипотезы остались без доказательств.

Международная команда ученых под руководством Фабио Силвы (Fabio Silva) из Борнмутского университета в Великобритании решила проверить все возможные гипотезы разом. Исследователи собрали крупнейшую в истории выборку — данные по ориентации 32 мальтийских храмов, включая руины, которые ранее не изучали. Для каждого сооружения измерили азимут входа с точностью до долей градуса, учтя даже ширину дверного проема.

Затем Силва и его коллеги применили статистическое моделирование, чтобы проверить сразу несколько гипотез: случайное расположение, защита от ветра, ориентация на рельеф или на звезды.

План храма Та’ Хаджрат с тремя апсидами (полукруглые помещения, выделены бежевым), вымощенным центральным двором (зал с желтым полом) и входным фасадом (справа). Пунктирной стрелкой обозначена центральная ось храма, сплошными стрелками — направления, по которым измеряли ориентацию входа / © Fabio Silva

Статистический анализ выявил, что ни одна из «земных» причин не объясняет ориентацию большинства храмов. Вместо этого Силва заметил, что многие сооружения построили так, чтобы их входы или коридоры указывали точно на места, где восходят или заходят три яркие звезды Южного неба. В частности, речь идет о звездах Хадар в созвездии Центавра, Гакрукс в созвездии Южный Крест и Авиор в созвездии Киль.

Расчеты показали: в эпоху строительства храмов эти звезды поднимались над горизонтом на два-четыре градуса и были видны даже в условиях атмосферной дымки. Более того, их гелиакический восход (первое появление перед рассветом) совпадал с осенним равноденствием — важным моментом для земледельческих обществ: световой день начинал стремительно сокращаться, что указывало на необходимость завершать сбор урожая и готовиться к зиме.

Почему именно эти три звезды? Мальта — архипелаг, окруженный Средиземным морем, и мореплавание было жизненно важным для людей той эпохи. Доказано, что уже в V тысячелетии до нашей эры острова поддерживали экономические связи с Сицилией, Липарскими островами и Пантеллерией. Однако обратный путь на Мальту с севера требовал навыков: острова не видны с сицилийского берега.

(a) Вид сверху на горизонтальную каменную плиту из комплекса Таршиен; (b) Реконструкция созвездия Южный Крест над Мальтой в 3250 году до нашей эры — смоделировано в программе Stellarium v24.4 / © Daniel Cilia

Авторы исследования предположили, что храмы выполняли ту же функцию, что и так называемые каменные каноэ у полинезийцев. Камни имитировали форму лодки и указывали на необходимые звезды. С их помощью будущих мореходов учили «‎читать» ночное небо как карту.

По мнению ученых, длинные открытые коридоры внутри мальтийских комплексов имитировали палубу корабля и создавали иллюзию морского путешествия, хотя на самом деле человек находился на суше. А узкие входы обрамляли участок горизонта, где появлялись нужные звезды, и помогали фокусировать на них взгляд. Такой «планетарий» каменного века помогал запомнить три ключевые звезды, указывающие на юг — направление дома.

Интересно, что ближе к 2400 году до нашей эры люди перестали возводить мальтийские храмы по прежнему принципу. Ученые назвали две возможные причины. Первая — засуха 2400 года до нашей эры, в то время люди, вероятно, боролись за выживание и им стало не до старых ритуалов со звездами. Вторая причина — социально-экономическая изоляция, возникшая из-за внутренних кризисов, что привело к сокращению морской активности. Если плавать стали реже, то и учиться навигации по звездам было уже не нужно.

При строительстве мегалитов Менга древние инженеры и…

Крупнейшее в Европе мегалитическое сооружение, построенное на юге Испании в IV тысячелетии до наш…

naked-science.ru

Однако не все коллеги согласны с выводами команды Силвы. Археолог Хью Гроукатт (Huw Groucutt) из Мальтийского университета признает связь некоторых храмов с астрономией, но считает это исключением. По его мнению, ориентация построек была прежде всего связана с солнечным светом и защитой от северных ветров.

В будущем команда Силвы планирует применить свою методику к другим древним сооружениям, чтобы понять, случайно или нет постройки ориентировали на звезды. Таким образом можно узнать, насколько это явление было распространено в неолите.

Научная работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.