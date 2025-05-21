 

Рупор кремлевской пропаганды: Координаторка Саша ищет работу

21.05.2025, 10:25, Разное
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Ценный кадр пропадает (https://t.me/batyachitaet/46882?single).
Кому нужен проверенный инфоборец, беспощадный к врагам Рейха, обращайтесь.

https://www.livejournal.com/inbox/#:~:text=https%3A//colonelcassad.livejournal.com/9846223.html%3Fthread%3D2444252623%23t2444252623

PS. Кота жаль.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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