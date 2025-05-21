Рупор кремлевской пропаганды: Координаторка Саша ищет работу
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Ценный кадр пропадает (https://t.me/batyachitaet/46882?single).
Кому нужен проверенный инфоборец, беспощадный к врагам Рейха, обращайтесь.
https://www.livejournal.com/inbox/#:~:text=https%3A//colonelcassad.livejournal.com/9846223.html%3Fthread%3D2444252623%23t2444252623
PS. Кота жаль.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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