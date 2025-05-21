Российские ученые впервые нашли редкий арктический лишайник Аляски на Урале

Лишайники — это не растения и не грибы в привычном понимании, а уникальное партнерство между грибом и фотосинтезирующим организмом, чаще всего водорослью или цианобактерией. В случае Atrophysma cyanomelanos его партнер — цианобактерия из рода Nostoc. Вместе они образуют единое целое, где гриб обеспечивает структуру и защиту, а цианобактерия производит питательные вещества, используя солнечный свет. Это сотрудничество позволяет лишайникам выживать там, где другие организмы сдаются — на голых скалах, в пустынях, на вершинах гор и даже в арктических просторах. Они бывают самых разных форм и цветов: от тонких корочек до пышных веточек или листовых лопастей, и могут расти буквально на любой поверхности, будь то камень, дерево или даже металл.

Лишайник Atrophysma cyanomelanos был описан сравнительно недавно, в 2020 году, американским лихенологом Тоби Спребиллем, на основе образцов, собранных им на Аляске в 2007 году. Он представляет собой единственный вид в своем роде (Atrophysma) и отличается микрофрутикозным (ветвисто-корковидным) слоевищем с цианобактерией Nostoc, а также черными апотециями с синевато-черным налетом. Ранее он был известен лишь по десяти находкам на Аляске, разбросанным на 1200 км между 60° и 68° северной широты.

Новое местонахождение лишайника, уже на территории России, обнаружил кандидат биологических наук Алексей Мелехин, старший научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН. Его статья, посвященная этой находке, опубликована в журнале Turczaninowia. Сам образец собран во время экспедиции 2019 года в долину реки Сидъямбтосе в горах Полярного Урала, где обнаружен случайно — во время изучения других лишайников внимание исследователя привлекло необычное микрофрутикозное строение слоевища и характерный сине-черный пигмент образца. Он оказался морфологически идентичным Atrophysma cyanomelanos. Его слоевище до 7 см в диаметре формирует плотный «ковер» из коралловидных отростков. Апотеции — плодовые тела — темные, с тонкой каймой, иногда с налетом белой пруины. Химические тесты не выявили вторичных метаболитов, а споры оказались простыми, выстроенными в один ряд, что и отличает этот род от близких (Placynthium, Leciophysmaи Polychidium).

Находка на Полярном Урале оказалась на восемь километров севернее самой северной известной точки ареала этого лишайника в Северной Америке. Это открытие дает основания полагать, что арктические лишайники, могут иметь значительно более широкое распространение, чем предполагалось ранее.

Но как этот маленький организм оказался на двух континентах, разделенных тысячами километров? Одна из теорий — естественное распространение. Лишайники размножаются спорами или кусочками таллома, которые могут переноситься ветром, водой или даже животными. Учитывая воздушные течения и историческую связь между Северной Америкой и Евразией через Берингов пролив, возможно, Atrophysma cyanomelanos постепенно «перепрыгнул» с одного континента на другой за тысячи лет. Другое предположение — его ареал гораздо шире, чем мы думали, и он просто оставался незамеченным в других местах из-за недостатка исследований в таких труднодоступных регионах, как Арктика или горные хребты Евразии.

Подобные находки подчеркивают, насколько мало мы знаем о биоразнообразии отдаленных уголков планеты, о звеньях экосистем, что ранее оставались вне поля зрения науки. Полярный Урал, как и многие арктические регионы, остается terra incognita для науки. Кроме того, находка Atrophysma cyanomelanos подсказывает нам, что в этих горах могут скрываться и другие редкие виды, которые ждут своего исследователя.