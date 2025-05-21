 

Нобелевский лауреат по физике признался, что получил премию за бессмысленный набор слов и формул

21.05.2025, 9:33, Разное
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В Стокгольме разразился научный скандал: новоиспечённый лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Доктор Бартоломью Квакенбуш из Бельгии, публично признался, что его работы, удостоенные престижной награды, были не более чем набором наукообразных терминов и сложных формул, не имеющих реального смысла.

Заявление прозвучало во время его нобелевской речи в Стокгольмском университете. По словам профессора, на протяжении многих лет он безуспешно пытался популяризировать науку и сделать сложные физические концепции понятными для широкой публики. Однако его усилия не находили отклика, и коллеги воспринимали его как наивного простака. Отчаявшись, профессор решил кардинально изменить подход и начал публиковать работы, изобилующие многоэтажными формулами, которые никто не мог расшифровать. К его удивлению, именно эти работы и принесли ему всемирную славу и Нобелевскую премию.

«Я просто писал много непонятных слов и формул, – признался профессор Квакенбуш со сцены. – Честно говоря, сам не понимаю, о чём там речь. Но, видимо, чем непонятнее, тем научнее. Главное – делать серьёзное лицо и говорить уверенно. И, конечно, ссылаться на самого себя как можно чаще. Похоже, это и есть формула успеха в современной науке. Ну, и немножко везения, конечно».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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