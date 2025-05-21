В Британские ВВС поступают первые РЭБ-дроны StormShroud для борьбы с радарами противника

Как сообщают Королевские ВВС Великобритании, уже скоро к ним на вооружение поступят беспилотные постановщики помех StormShroud для борьбы с РЛС противника и поддержки своих истребителей F-35B и Typhoon.

Эпоха автономных истребителей (они пока находятся в разработке) еще не наступила. StormShrod — это автономная платформа, летящая впереди ударных эскадрилий и предназначенная для прорыва ПВО противника. Первая машина, как только она будет готова к эксплуатации, войдет в состав 216-й эскадрильи на базе Уоддингтон в Линкольншире.

StormShroud с Typhoon и F-35 Lightning II

Технически, StormShroud — это БПЛА на базе беспилотника Tekever AR3 с неподвижным крылом, запускаемого с катапульты. Размах крыла — 3,5 м, длина — 1,9 м, дальность полета — до 100 км, полезная нагрузка — 25 кг. Вес бортовой системы постановки помех — 2,5 кг, в ее состав входят миниатюрный генератор и специальные приемопередающие модули.

Находясь в воздухе, StormShroud ослепляет радары противника, заполняя их экраны отметками ложных целей, в то время как реальные боевые самолеты прорываются к объектам, подлежащим уничтожению. Дрон летит с помощью электродвигателя со скоростью 90 км/ч и может держаться в воздухе до 16 часов. Проблема состоит в том, что это втрое меньше минимальной скорости F-35 (чуть более 220 км/ч), поэтому дроны придется запускать сильно заранее.

Источник — RAF