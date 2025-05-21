 

Мнение: Гибель Шефа от НТВ

21.05.2025, 4:25, Разное
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Подсел я в последнее время на криминальные “питерские” сериалы от НТВ: осенью добил все 7 сезонов “Невского”, а буквально сегодня отсмотрел финальную серию “Шефа”, тоже 7 сезон. “Шеф” показался чуть более неровным и дубоватым, чем “Невский”, но оба – это фирмА, настоящие саги на тему современной России как она есть, полный и невероятный беспредел как бы страны, которой, по идее, просто не должно существовать. В этом смысле основная, базовая идея обоих сериалов с Питером в роли главного места действия, прослеживается железно и поэтому все выглядит настоящим приговором современной России. Хотя “Шеф” определенно гораздо слабее “Невского”, но в “Шефе” есть третий сезон, где главные герои выживают, оказавшись в сердце провинциальной России – и вот третий сезон “Шефа” самая настоящая, беспримесная ЖЕСТЬ, показывающая Россию абсолютно беспощадно и с натуральной ненавистью, причем даже без привычного “полицейского” флера.

Сегодняшний – последний – эпизод “Шефа” наполнил сердце грустью. Я все-таки полюбил всех его героев, хоть и прекрасно понимаю, что качество серий последние сезоны резко падает, и “Шеф” как-то все больше тянет на развесистую полицейскую клюкву. Но – сердцу не прикажешь!

Удивляюсь сам на себя; понятно, почему я горевал когда кончился “Невский”, все-таки там все держалось на прекрасном актере Антоне Васильеве, которого к тому ж еще и убили в конце сезона; но финал “Шефа”, где главный герой – сам шеф – остался в живых, а его играет некий Чубченко – ну совершенно дуб дубом?? Я в Шефе первые, считай, два сезона привыкал к Чубченко, который казался никуда не годным героем, настоящий деревянный солдат Урфина Джюса, с намертво застывшей физиономией с неживым лицом… Но после выдающегося третьего сезона Шеф – моя любовь, и я полюбил актера Чубченко! Стерпелось – слюбилось! Деревянный Чубченко – прекрасный актер, заставляющий к себе привыкнуть намертво. Мне его будет не хватать долгими летними вечерами…

Вообще, полицейские сериалы НТВ по сценариям Андрея Тумаркина – это, безусловно, культурный феномен. Наверно, от всего путинского бестолкового и крайне тупого времени эти два сериала и останутся в истории – как в истории Российской империи 19 века остался только “Война и мир”. Жестокое время. Но – прекрасные актеры и актрисы, как всегда в России.

Источник: Размышления вольного социолога


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