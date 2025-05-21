Мнение: Таймкоды психологического стрима

Таймкоды

0:01 Начало

1:25 Отношения в парах. После свадьбы начинаются главные проблемы. Как после свадьбы отношения сохранить прочными. Совместный просмотр фильмов/сериалов

26:28 Тренинг для пар на основе кинопросмотров. Киноклуб в эту субботу

29:26 Представление. КНИГА

30:46 Что делать после свадьбы. Жена намного старше мужа, родные против

34:50 Физическое наказание детей, когда совсем отбились от рук. Ситуация произвола для властей. Как Конрад Лоренц воспитывал своих собак

58:12 Плохо ли не ложиться спать, если времени на сон слишком мало. Параноидная составляющая личности

1:05:42 Трамп с Путиным договорились? Путин боится открытых конфликтов. У Трампа есть шанс договориться

1:15:51 Жена кладёт записки счастья, убирая зимние вещи. Ритуалы делают брак существующим

1:21:46 Помогло ли психологическое образование сокурсникам. Психологами работают редко

1:30:20 Почему люди с удовольствием смотрели «Санта Барбару»

1:37:30 Как скрытое раздражение проявляется при просмотре фильма

1:39:39 История из прошлого стрима: между вузом и армией. Выученная беспомощность

1:42:14 Психологи могут помочь только людям с определённым складом характера?

1:49:17 Можно ли спасти семью, если жена попала на крючок к инфоцыганам, квантовую психологию и т.п.

1:54:28 Анонсирован онлайн-перевод на любой язык в видеоконференции

1:58:47 Старые фильмы перестали нравиться

2:02:33 Худение на сухой голодовке

2:04:21 О подписании договора о сотрудничестве с КГБ

2:08:00 Надоели все фильмы. Нет мечты о новом. Воспоминания о наивном детстве

2:13:16 Конец. Киноклуб «Магия кино» у Валерия Шанина в субботу