Мнение: Таймкоды психологического стрима
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Таймкоды
0:01 Начало
1:25 Отношения в парах. После свадьбы начинаются главные проблемы. Как после свадьбы отношения сохранить прочными. Совместный просмотр фильмов/сериалов
26:28 Тренинг для пар на основе кинопросмотров. Киноклуб в эту субботу
29:26 Представление. КНИГА
30:46 Что делать после свадьбы. Жена намного старше мужа, родные против
34:50 Физическое наказание детей, когда совсем отбились от рук. Ситуация произвола для властей. Как Конрад Лоренц воспитывал своих собак
58:12 Плохо ли не ложиться спать, если времени на сон слишком мало. Параноидная составляющая личности
1:05:42 Трамп с Путиным договорились? Путин боится открытых конфликтов. У Трампа есть шанс договориться
1:15:51 Жена кладёт записки счастья, убирая зимние вещи. Ритуалы делают брак существующим
1:21:46 Помогло ли психологическое образование сокурсникам. Психологами работают редко
1:30:20 Почему люди с удовольствием смотрели «Санта Барбару»
1:37:30 Как скрытое раздражение проявляется при просмотре фильма
1:39:39 История из прошлого стрима: между вузом и армией. Выученная беспомощность
1:42:14 Психологи могут помочь только людям с определённым складом характера?
1:49:17 Можно ли спасти семью, если жена попала на крючок к инфоцыганам, квантовую психологию и т.п.
1:54:28 Анонсирован онлайн-перевод на любой язык в видеоконференции
1:58:47 Старые фильмы перестали нравиться
2:02:33 Худение на сухой голодовке
2:04:21 О подписании договора о сотрудничестве с КГБ
2:08:00 Надоели все фильмы. Нет мечты о новом. Воспоминания о наивном детстве
2:13:16 Конец. Киноклуб «Магия кино» у Валерия Шанина в субботу
Источник: Размышления вольного социолога
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