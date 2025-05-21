Мнение: Письмо: “Смущена, но в позитивном ключе”

Вчера мы разбирали письмо онегина-МП, это подтип “мальчик-с-пальчик”, который чуть что убегает из отношений, а при знакомстве делает шаги назад, боясь слива, боясь отказа, боясь оказаться в ситуации, где инициатива будет его и больше будет нужно ему, то есть это “девушки-плюсы” мужского пола, они и женского бывают, мы их называем ОШ, ослиная-шкура. Им всегда кажется, что у них недоотношения, даже когда их любят, им мерещится френдзона, им кажется, что у них щипцы, что партнер “не горит”, что значимость их падает-упала, скоро будет ниже плинтуса и так далее.

И вот письмо примерно такого же онегина, но противоположного типа, МК, этот подтип мы называем мамина-конфетка, они в отличие от МП всегда преувеличивают свою значимость, всегда видят роман там, где его нет, всегда видят признаки влюбленности в себя, охотно надевают на партнеров колпачки, готовы давать бесконечные авансы и кредиты доверия, держат свою самооценку высоко и все время собирают шкатулочку со всякими мелочами, которые свидетельствуют об их неплохой-хорошей-прекрасной значимости.

А МП собирают антишкатулочку, с признаками своей ненужности, неважности, неприятности, копят звоночки и готовятся сбежать.

Эти типы становятся хорошо видны и понятны, если разбирать их в паре. Поэтому вот вам к вчерашнему МП – сегодняшний МК. Сравнивайте их и помните, что нормальное поведение – без шкатулок, без антишкатулок, без недоверия, но и без кредита доверия на пустом месте. Нормальное поведение, поведение в границах – это наша цель.

xeliv

Добрый день, уважаемая Эволюция. Читаю вас меньше года. Привела к вам моя (уже бывшая) девушка, с которой смогли остаться в хороших отношениях после расставания, но сейчас не об этом.

Пишу, потому что мне кажется, что для девушки, которая мне очень нравится, моя СЗ выше нуля, но недостаточная для завязывания со мной романтических отношений. И как подрастить её для этого – не знаю, а очень хочу.

Мне 33 года, ОЗ пожалуй средняя, имидж – судя по откликам окружающих, сейчас неплохой.

Эту девушку (далее – Н.) я увидел несколько лет назад. Она стояла в курилке с подругами, а я просто проходил мимо. Мы занимаемся в одном пространстве творческим хобби. Она очень красивая и эффектная, поэтому сразу же отпечаталась в памяти. Но тогда я был в отношениях, не совсем простых, но свою девушку очень любил, поэтому Н. осталась просто красивой девушкой, которую я увидел на улице.

Через пару месяцев я заметил её сообщения в общем чате, ещё через пару подписался на неё в запрещённой сети, а ещё через 2 месяца у неё был ДР, всего в паре дней от моего, и я решил, что неплохая возможность на этом фоне познакомиться и написал ей (была цель подружиться).

Спустя пару недель появилась возможность подработать по теме творчества, хотел это сделать вместе со своей девушкой, но она отказалась. Предложил ещё паре знакомых (второй участник обязательно должна была быть девушкой) и получив отказ, подумал про Н. Написал. Она заинтересовалась. Организаторы сразу согласовали её кандидатуру. Начали готовиться. Мероприятие в итоге прошло хорошо.

Мы немного сдружились и в течении следующего года иногда переписывались, вместе ходили после каких-то совместных мероприятий, она приходила ко мне на выступления (причём потом в какой-то момент сказала, что из-за меня была на нём 3 раза) пару-тройку раз гуляли, из них был один, когда она несколько раз отменяла и в какой-то момент я написал: “Мячик на твоей стороне, когда будешь понимать, что есть время – пиши”. И месяц или два мы не общались. Потом она написала на отвлечённую тему, а я в этой переписке предложил встречу, которая в итоге состоялась.

(По глупости про мячик заметно, что он воспринимает их приятельские отношения как романтическую игру, хотя кроме общения в общей тусовке на тему общего хобби и посещения общих мероприятий, ничего романтичного между ними нет. И дело не в том, что роман не может начаться с хобби и с дружбы. Конечно может, но в данном случае он его совсем нет, а ему кажется, что уже немного есть. Сравните со вчерашним МП, с которым девушка и на свидания ходит, и спит, и отпуск совместный планирует, а ему кажется, что значимость его мала и отношений почти нет)

Встреча. Я припарковался у её дома, был очень тёплый вечер, мы долго гуляли и общались о разном. На прощанье мы всегда целовали друг друга в щёку, иногда промахивались и попадали в губы. В этот раз тоже промахнулись, какая-то пауза возникла (между тем как я сел в машину и уехал, а она пошла домой). И мне показалось, что тогда она хотела чего-то большего, в какой-то момент я даже думал остановиться, пока не уехал с парковки, а она не ушла далеко (может именно тогда, она и начала мне нравиться чуть больше, чем просто друг). Но я был не свободен, у меня ещё были сильные чувства к моей девушке, я не хотел ей никаким образом изменять. Также считал, что по отношению к Н. это тоже будет не честно (мы никогда не говорили о том есть ли у нас с кем-то отношения), да и не было никакого явного шага Н., чтобы я сделал свой. Возможно, я сам себе всё придумал, сам себе всё запретил, а может и просто струсил.

(Вот типичная шкатулочка. Сравните с антишкатулкой вчерашнего МП. Там он собирал признаки холода: вот она с ним спит, но как-то не горячо, вот она берет его за ручку, но не всегда, вот она его гладит, но недостаточно нежно, все это копится в антишкатулке как признаки нелюбви. А МК наоборот. Теплый вечер, чмоканье в щечку, пауза после того как промахнулись и чмокнулись в губы – все идет в шкатулочку, все растит ощущение собственной значимости, и вот уже кажется, что героиня горела, ждала, а он струсил, запретил себе, не захотел изменять своей девушке. Не факт, кстати, что та девушка считала себя его девушкой, но этого мы не знаем и опустим)

После, мы снова не раз пересекались на общих мероприятиях. Вдвоём придумывали небольшой проект. Где-то участвовали вместе в составе творческой группы. Мне казалось, что я ей нравлюсь, но при этом чётко осознавал, что недостаточно для дальнейшего сближения. С моей девушкой романтические отношения ухудшались. После очередного серьёзного разговора, инициатором которого был я, мы расстались (мне не нравилось, что мне уделяется всё меньше внимания, девушка сказала, что понимает, что это не честно ко мне, но изменить пока ничего не может).

(Ему кажется, что он бросил ту свою девушку, хотя описание больше похоже на жирную точку, но это не так важно. Важно, что выводы о симпатии героини он делает на пустом месте. Как вчерашний МП “копчиком” чувствовал, что ему недостаточно симпатизируют, хотя и охотно с ним спят, так этот МК чувствует тем же “копчиком” или другим местом, что ему симпатизируют, хотя оснований для этого нет и это тоже лаз в голову)

Через пару месяцев после расставания, я подумал, почему бы мне не начать ухаживать за Н. Она классная, нам вместе комфортно, какая-никакая, симпатия у неё ко мне есть, надо попробовать её развить.

Тут как раз подвернулась возможность принять участие в новом творческом проекте, куда я её позвал, а она согласилась. И с каждым совместно проведённым вечером, она нравилась мне всё больше, появились чувства. Смотря на неё, я осознал для себя смысл фразы: «Красота в глазах смотрящего». Я всегда считал её очень красивой, даже когда был влюблён в другую. А тут, появилось что-то ещё, что-то нежное, вызывающее трепет.

(Здесь в шкатулочке оказывается совместный творческий проект и дальше появляются “совместно проведенные вечера”, как будто это были романтические свидания, а не иное)

Я стал чаще звать её куда-нибудь, гуляли, сходили на концерт (я хотел купить билеты, но она сказала, что сможет через знакомых достать). После (это был апрель 2025) прямо приглашал в ресторан, но она всё откладывала, ссылаясь на занятость. Потом договорились на встречу на первые майские, но в итоге перенесли на вторые.

Я: «…забронировал нам столик в рестике с классным видом)»

Н.: «Привет!) Ого…) Интересно)))»

Я купил большой букет цветов, привёз их заранее в ресторан и встретил её у метро. Мы поднялись, место ей понравилось, сидели общались, пили вино с закусками (цветы стояли на баре). Где-то за час до нашего ухода, официантка принесла цветы, я их подарил, Н. засмущалась.

Н. «Это что, получается свидание?».

Я: «Получается так».

Н.: «Как-то не ловко».

Я: «А какая это неловкость, приятная или нет?»

Она не ответила. Но после того, как принесли букет, она поменялась, стала мягче, нежнее что ли, было видно, что она смущена, но в позитивном ключе. Мы ещё прогулялись, букет мне не дала нести. Вызвал ей такси, два раза чмокнули друг друга в губы на прощанье.

Пока я был ещё в пути домой, произошла следующая переписка:

Н.: «Доехала высшим классом😎 Спасибо, дорогой, за такой чудесный вечер!💋 Было красиво!!! И за цветы спасибо! Неожиданно 🥰 Приятно очень ❤️»

Я: «Мне было очень приятно провести его с тобой 😘 И я кажется, так за весь вечер ни разу не сказал, какая ты красивая ❤️»

Н.: «Ну ты намекал, я прочитала это 😂😂😂 Спасибо🥳»

(В шкатулочку идут и смайлики и ее благодарности за ужин, такси и букет, и ее “женственность”, как будто в ответ на его вложения она могла быть не “позитивной” и “нежной”, а негативной и грубой. То есть обычные, нормальные вещи толкуются как признаки любви. В то время как наш вчерашний МП обычные вещи, какое-то недовольство девушки иногда, считал явными признаками нелюбви)

Затем по утрам я стал желать ей доброго утра. При первой возможности проводил после наших занятий до автобуса. Когда мы поехали с ней на метро в её сторону, спросила:

Н.: «Куда это ты?».

Я: «Тебя проводить».

Н.: «Зачем? Украдут боишься?».

Я: «Хочу. Мало ли».

Перед тем как сесть в автобус, сказала, что ей было приятно, что я её проводил. Потом она уехала на 4 дня в другой город, мы немного переписывались. Я писал, что думаю о ней, она отвечала, что ей приятно.

Вчера у нас было очередное совместное занятие, после которого я снова поехал её провожать. А пока ехал домой, состоялся такой диалог:

Я: «У тебя в субботу, случайно не свободен вечер?)»

Н.: «Вся неделя забиттттттаааааа»

Я: «Запланируем на следующую? 😇»

Н.: «Я так не умею😂 Но посмотрю ))))»

Я: «А я пока тогда буду писать тебе по утрам и провожать вечером 😁 Если тебе это дискомфорта не доставляет»

Н.: «Ну вот провожать это немного неловко)»

Я: «Раскроешь?)»

Н. «Ты хочешь отношений, правильно я понимаю?) я нет.. При всей твоей офигенности, ты реально классный, честно, но мне этого не хочется! Я честно не подозревала даже, что ресторан, это будет свидание) мы просто всегда по-дружески встречались Ну или я туплю все время, или я где-то вела себя неправильно) Как-то так… Я уже может и отвыкла, что бывают настойчивые мужчины, это конечно круто, не обсуждается 😂👍»

Я: «Хотел бы, чего лукавить)»

Н. «Лукавить не надо)»

Я: «Можешь не отвечать, но не могу не спросить. Есть парень?)»

Н.: Нет

Я: «Окей)»

Н.: «Но есть , кто нравится Но парня нет😂 Раз уж честно»

Я: «Ты прочитала мои мысли))) которые не озвучил) За классного, спасибо ☺️ приятно)»

Н.: «Ну так и есть, чтож)»

Я: «Доброй ночи, Н. 😊»

Н.: «Доброй ночи 😊 Надеюсь, я тебя не обидела❤️»

Я: «Все в порядке 😉❤»

(Тут, собственно, прямолинейный отказ. Она дала понять, что ничего романтического с ним быть не может и чтобы он не обижался и не надеялся. Однако, наш МК, конечно, совсем не уверен, что это именно отказ, а не что-то другое)

Не знаю пока, как дальше себя вести. Мы продолжим видеться на совместном проекте, который продлится как минимум, но НГ. Продолжить ли звать на совместное времяпровождение, провожать после занятий, писать по утрам или оставить и не трогать?

(Он задает вопрос мне и вам, хотя героиня ему уже ответила и попросила прекратить все его ухаживания. Но он не хочет слушать ее просьбу. Как так получается, друзья? Почему МК и МП не слушают то, что им говорят их партнерши, а всегда слушают только свои “копчики”, которые морочат им головы. И почему морочат?)

Спасибо, что дочитали. Ещё хочу понять, изначально не было перспектив или что-то я сделал не так. И если есть возможность развить эти отношения, то каком образом?

(Отношений нет, поэтому развить сложно. Можно развивать свой имидж, растить свою ОЗ в других ресурсах, это может дать какой-то рост своей СЗ для героини, однако фокус на этом и попытки дальше ухаживать за ней дадут обратный эффект скорее всего)