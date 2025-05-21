Рупор кремлевской пропаганды: Виновных, независимо от звания, должности, – арестовать и строго судить

Характерный документ 1945 года показывающий реальное отношение командование РККА к теме изнасилований и мародерства на территории Германии.

Виновных, независимо от звания, должности, – арестовать и строго судить

30 апреля 1945 г.

ШИФРОВКА №872

Из: 47 Армии

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ, НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК, НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА, ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ, НАЧАЛЬНИКУ ОКР "СМЕРШ" АРМИИ.

Передаю для руководства, и неуклонного исполнения директиву Военного Совета I Белорусского фронта № 254 от 30.4.45 г.

Получение директивы и доведение ее до личного состава донести.

"Отмечено несколько случаев бесчинств со стороны военнослужащих фронта по отношению к представителям несоюзных с нами иностранных государств /посольства/, торгпредства, журналисты, корреспонденты/ Японии, Швейцарии, Ирландии и др., находящиеся на территории Германии.

Так, от представителей Японского и Ирландского посольств поступили жалобы на разграбление их имущества, изнасилование жены японского корреспондента и т.п.

Все эти явления могли быть благодаря попустительству старших начальников и политработников, военных прокуроров, не борющихся по настоящему за проведение в жизнь директивы Военного Совета фронта № 0143 и проявления с их стороны политической близорукости.

Военный Совет фронта требует:

I. Немедленно довести до сведения всего личного состава, что дипломатические и торговые представители, корреспонденты, журналисты иностранных государств, не воюющих с нами, находящиеся на территории Германии, их имущество пользуются правом неприкосновенности и покушение на них всякого произвола может повлечь за собой серьезные осложнения во взаимоотношениях их государств с нашим государством. Всякий военнослужащий, офицер в первую очередь, в случае обнаружения на своем участке таких представительств или лиц, обязан принять меры к охране их и их имущества и немедленно доложить по команде, не оставляя без наблюдения до прибытия старших начальников.

2. Осматривать помещения представительств иностранных государств, проверять документы могут только лично офицеры от командира полка и выше, начальники органов контрразведки "СМЕРШ". Остальным лицам это делать категорически воспрещается.

Из''ятие может быть произведено только с разрешения Военного Совета фронта.

3. Военному Совету 47 армии, Военному Прокурору фронта немедленно и тщательно расследовать случай изнасилования жены Японского корреспондента, виновных, независимо от звания, должности, – арестовать и строго судить.

4. Впредь установить, что за такие случаи произвола над представителями не воюющих с нами иностранных государств, самовольное из"ятие у них имущества, наряду с виновниками должен быть снят с должности и отдан под суд командир подразделения и его заместитель по политчасти, подчиненные которых совершили это преступление, а командир соединения и начальник политоргана должны быть строго наказаны по административной и партийной линии, вплоть до снятия с должности.

О времени получения директивы и мерах доведения ее до личного состава донести.

О всех обнаруженных в своих полосах представительств иностранных государств, а также лицах охраны их имущества доносить немедленно.

№254 ЖУКОВ ТЕЛЕГИН".

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 47 АРМИИ /ПЕРХОРОВИЧ/

ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 47 АРМИИ /КОРОЛЕВ/

НАЧАЛЬНИК штаба армии ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ /ЛУКЬЯНЧЕНКО/

Архив ЦАМО РФ. Ф. 1021. Оп. 1. Д. 225. Л. 311-313.

https://istmat.org/node/69028 – цинк

Аналогичные драконовские приказы издавались и в отношении мародерства, изнасилований и прочих преступлений, которые совершались отдельными бойцами и командирами РККА на территории Польши и Германии. Наказания там такжже были суровыми – от понижения в звании и лишения гос.наград до отправки в лагеря. Жуков здесь выступал в виде проводника политики Сталина, которую там проводил на освобождаемых территориях Восточной Европы, где требовалось пресекать любые бесчинства на низовом уровне.

Что разумеется не помешало нацистской и западной пропаганде затем культивировать мифы про "изнасилованную Германию" и "политику изнасилований".

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Источник: Colonel Cassad

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