 

Мнение «аналитика»: О чуде прозрения… Украинцы — больше не враги?

21.05.2025, 0:20, Разное
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В такое, конечно, просто не верится. Десятилетие информационной «накачки». Четвёртый год открытого вооружённого конфликта. Регулярные удары по российским городам и сёлам. Наконец, вторжение на Курщину, которое пришлось купировать долгие восемь месяцев, и эта #история совсем ещё не закончена.

А во мнении народном — показательный перелом.

Доля россиян, включивших Украину в список государств, с которым у РФ сложились «наиболее враждебные отношения», в 2025 году сократилась до более чем 10-летнего минимума, Это показал проведённый в апреле опрос ВЦИОМа. Согласно исследованию, к «врагам» России Украину отнесли лишь 38% респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем в первый год СВО (43%). По сравнению с 2019 годом (53%) доля таких ответов сократилась почти на треть и стала самой низкой с 2014 года: тогда о «враждебных отношениях» с Украиной говорили только 32% опрошенных. В результате #Украина не вошла даже в топ-3 «врагов» России, по мнению граждан.

Главным враждебным государством, по данным ВЦИОМа, россияне теперь считают Францию (48%) — одну из немногих стран ЕС, которая продолжает выдавать гражданам РФ Шенгеские визы. По сравнению с 2019 годом (5%) враждебное отношение к Франции усилилось более чем в 9 раз. Второе место заняла Великобритания — 42%, на третьем, с небольшим отрывом — Германия (41%).

Наконец, #США, которые более 10 лет прочно занимали место главного врага в массовом сознании населения, откатились на пятое место. О «враждебных отношениях» со Штатами заявили всего 27% респондентов ВЦИОМа, хотя в 2022 году эта доля достигала 76%, а до начала СВО держалась в диапазоне 67-75%.

Это российский народ вдруг поумнел так резко?

Или его просто готовят к примирению с…?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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