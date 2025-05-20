Мнение: Дорога в будущее

Вообще, в России происходит интересный процесс – у наших граждан появляется в руках совершенно новый инструмент познания мира и общения, который на глазах теснит все прежние привычные инструменты: это книги, газеты, журналы, радиприемники, фотоаппараты, камеры, телевизоры, компьютеры. Появилось нечто, объединяющее в себе свойства каждого из перечисленного, но включающие в себя еще и средства для общения и передачи информации – это мобильные телефоны, или смартфоны. Мобильный телефон для большинства современных людей – это одновременно и книга, и газета, и журнал, и фотоаппарат, и камера для видеосьемки, и монитор, и факс, и записная книжка, и компьютер, и – с недавних пор – даже кошелек и личный документ, и банковская карта, и пропуск в самые разные места, и удостоверение личности… И все это – одновременно! Поистине удивительно, сколько самых разных функций объединяет в себе сегодня обычная и как бы стандартная мобила!

Я с недавних пор проникся этим удивительным прибором, очарованный его безграничными возможностями. Одно только пугает – телефон стал такой удивительной коробочкой, которая вбирает в себя воистину почти всю жизнь современного человека. Мы доверяем ему слишком, пожалуй, много – так, что утеря этого телефона может оставить человека воистину «голым и босым», «голым человеком на голой земле», неспособным ни на что.

И ведь возможности этой «коробочки» продолжают расти дальше! Именно в силу чрезвычайного распространения мобильных телефонов (смартфонов) он обретает новые силы – образует Сеть этих телефонов, которые, будучи соединены между собой, могут за счет объединения своих усилий решать многие коллективные задачи, объединять всех тех людей, которые носят с собой эти аппараты. На 2024 год в России мобильных было зафиксировано 104 млн. аппаратов – больше, чем в стране есть взрослых людей. Все взрослые, стало быть, уже «охвачены» мобильными – и они почти наверняка не бросают их в шкафах или в ящиках стола, нет, подавляющая часть взрослого населения и очень многие подростки носят эти телефоны при себе, держат включенными, заботятся, чтобы свой телефон всегда имел достаточный заряд батареи и всегда был готов войти в Сеть… По сути, граждане страны – это такой своего рода кентавр, постоянно соединенное сочетание человека и смартфона, поэтому каждый человек так или иначе соединен с массой других «кентавров» – таких же как он сам сочетаний «человек плюс смартфон».

Это порождает новую реальность, которую мы пока еще не осознаем. Ранее люди, даже вооруженные разного рода средствами сбора и анализа информации, имели с ними дело «один на один». Скажем, если у тебя есть книга, ты ее читаешь, обогащаешь свою память и свой разум новой информацией «к размышлению» – но ты все ж узнаешь эту информацию один, получаешь все только для себя. Чтобы поделиться «инфой» с другими, тебе надо приложить отдельные усилия – скажем, выйти в город к людям, пойти в кафе, в читательский клуб, в зрительный зал – там будут специально собраны разные люди, перед которыми ты выступишь и расскажешь им, что ты узнал, прочтя книгу, и к каким выводам пришел. Это будут два разных действия – прочесть книгу (узнать информацию) и потом найти способы донести свою информацию до других людей.

В нынешней же ситуации, когда все оснащены постоянно включенными смартфонами, у тебя всё может происходить практически одновременно. Ты и читаешь – и делишься с другими всем, что узнал. Более того: ты сам создаешь как бы новое существо, объединенное чтением этой книги (анализом этого события в мире, пониманием нового эксперимента в науке и т.п.) Там не один ум – там сразу много умов, которые в режиме реального времени обмениваются своими мыслями по поводу новой информации.

Созданием этих вот временно возникающих возможностей занимается новая область информационных технологий – мобильные приложения. Создание мобильных приложений – это как раз такой способ «познакомить» разные смартфоны друг с другом, научить их взаимодействовать, а главное – создать у них один общий бекграунд, в котором они все вместе «живут». Создать мобильное приложение – это значит научить смартфоны взаимодействовать между собой, то есть, конечно, дать возможность человеку только в силу того, что у него есть в кармане мобильный телефон, «видеть» и «разговаривать» с любыми другими владельцами других мобильных телефонов.

При работающем мобильном приложении, установленном на разных мобильных телефонах, человек оказывается не одинок уже никогда – вокруг него множество готовых к диалогу «мобильных на ножках», понимающих твой язык! Ты уже сможешь посоветоваться с окружающими тебя людьми (которых ты не видишь, просто знаешь, что они есть во множестве вокруг тебя) по поводу той или иной книги, фильма, спектакля – которые они уже оценили, а ты нет; обсудить те или иные магазины или товары – которые они видели, а ты еще нет; с помощью такой широкой сети «людей с телефоном» ты узнаешь, кто из них совпадает с тобой по интересам, по увлечениям, по пристрастиям в спорте или в кулинарии, с кем пойти в поход, а с кем – в театр или в гости. А также у людей появляются грандиозные возможности обсуждать с такими же горожанами новые идеи по развитию города, кому что нравится, кому нет, обсуждать идеи развития городского транспорта, понимать, какие городские политики и администраторы нравятся людям и получают их одобрение, а какие – нет.

Многие мои идеи можно прочесть в моем ЖЖ по тегу «мобильные приложения». Это грандиозные возможности, я уверен, что наши власти будут напрягаться, чтобы их запретить и ограничить, но не думаю, что это у них получится – слишком уж мощная это сила. Все обсуждают ИИ, но возможности мобильных приложений – куда более мощная и более современная сила, готовая овладеть сразу буквально миллионами пользователей.

От себя – приглашаю к нам в команду разработчиков, способных создавать мобильные приложения. И вообще – авторов, которые как и я увлечены новым миром мобильных приложений. Да, мы в России, стране отсталой и боязливой ко всему новому, но при этом все связанное с мобильными приложениями – это дорога в будущее!