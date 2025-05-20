Рупор кремлевской пропаганды: Личное дело дедушки Бербок

Личное дело дедушки Бербок

Андрей Резяпкин на ФБ поднял личное дело дедушки Бербок (https://www.facebook.com/share/19BFxwFh8D/?mibextid=xfxF2i) и закрыл вопрос: "На фоне последнего назначения Аннылены снова обострилась бербокиада вокруг ее деда. Первое сообщение Bild (и без того эмоциональное) дополнилось новыми подробностями из рассекреченного досье на ярого нациста, члена партии и СС, полковника и кавалера золотого рыцарского креста военных заслуг. Все это, разумеется, подтирается из всемирной сети и снова прячется в дальнем ящике.

Дабы не опоздать, откроем и мы то самое личное дело, от которого возбудились корреспонденты и соцсети – PERS 6 / 226922 (BA-MA, Freiburg) – и углубимся в его содержание.

Дедушка Вальдемар, будучи дипломированным инженером (окончил технический вуз в Карлсруэ в 1937 г.), был мобилизован "военным комиссариатом" Ганновера и с 1938 г. проходил подготовку в различных частях ПВО в качестве специалиста службы распознания самолетов и службы инструментальной (дальномерной) разведки зенитной артиолерии. К третьему году службы был переаттестован из унтер-офицера резерва в кандидаты в офицеры, в сентябре 1941 г. стал лейтенантом и в 1944 – старшим лейтенантом (Kriegsoffizier*), закончил войну начальником мастерской специального имущества в мобильном инструментальном батальоне зенитной артиллерии в составе 10-й бригады ПВО (штаб в Восточной Прусии). В 1945 году попал в американский плен.

*Kriegsoffizier = "офицер военного времени" – результат быстрого продвижения на командные должности – там, где в военное время ощущалась нехватка командного состава.

В 1944 году получил т.н. "Крест военных заслуг 2 степени с мечами" (KVK 2 m.Sch., аналог медали "За боевые заслуги", скорее всего списочное награждение). Упомянута так же памятная медаль за Судетскую кампанию (Sudeten-Erinnerungsmedaille). Других военных наград не имел. В характеристике 1944 года отмечено, что имеет хорошие технические знания, но полевого и боевого опыта не имеет.

Никакой особенной политической активности в личном деле не отмечено. Вступил в партию и в СА в 1933 г., продвинулся до командира звена (SA-Scharführer) в 1934 году. Успел получить спортивный знак СА (аналог комплекса ГТО). Далее политическая карьера обрывается. Членом СС не был.

В деле сохранилось заявление о том, что Вальдемар не участвовал в партиях левого толка и не имеет еврейских корней (стандартный бланк, заполняемый при продвижении на командные должности). В служебных характеристиках, связанных с продвижением по службе, имеются также записи о его мировоззрении (цитирую целиком, ввиду особой пикантности):

1941 г. – Hat das Buch "Mein Kampf" gelesen unf steht vollkommen auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung.

1942 г. – Seine Weltanschauung wurzelt im Nationalsozialismus.

1944 г. – Bedinungsloser Nationalsozialist.

Все, более из личного дела не выжать ничего, при всем желании. Честно говоря, я не понимаю, вокруг чего весь сыр-бор. Его внучка дает гораздо больше поводов для возбуждения"

https://t.me/slonomuch/5724 – цинк

Ну фактически, стал открытым нацистом с 1933 года после прихода Гитлера к власти. Членом НСДАП оставалася до конца войны. Участвовал в развязанных Гитлером агрессивных войнах.

Так что дочка по факту не слишком далеко от дедушки то ушла, также принимая участие в развязывании агрессивной войны в Европе. Можно конечно говорить, что дедушка у Бербок мелкий и незначительный нацист был. Но опеределяющее здесь именно то, что дедушка по факту был нацистом.

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Источник: Colonel Cassad

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