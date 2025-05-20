Мнение: Письмо: “Как не вырастить хвост?”

Вот пример, что склонность к ослиной шкуре и к антишкатулке могут иметь не только рапунцели и белладонны, но и белоснежки. У них это редко бывает в начале отношений, но часто бывает, когда динамика прекращается, когда отношения замирают на одной точке и не развиваются.

И вот что очень важно.

Если отношения не развиваются дальше, к браку, к совместному проживанию, к большей физической и душевной близости, и человек не видит, как их развивать, он имеет право прекратить такие отношения. Это не имеет никакого отношения к ослиной шкуре. Это реальная и вполне нормальная причина для прекращения отношений. Но делать это нужно в границах, то есть рефлексировать причину и доносить ее до партнера. Ослиная шкура мешает увидеть, как донести эту причину до партнера без слива, без жалоб на нелюбовь и протянутой руки, ОШ кажется, что невозможно сформулировать это без унижения. И поэтому ОШ либо молча бросают партнера, либо собирают антишкатулку с его выдуманными косяками и предъявляют ему. То и другое косяки, второе еще и со сливами. После такого расставания не бывает ничего хорошего.

Обсудим потом, как прекратить отношения с мертвой динамикой без сливов и косяков.

eva_rum

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Пишу, видимо, последнее письмо про мои отношения с печориным. Возможно оно покажется Вам тоже интересным для разбора. Вот предыдущее https://evo-lutio.livejournal.com/1719502.html

В итоге я все-таки потеряла С., но не из-за того, что меня посадили в тюрьму, а из-за косяков и сливов.

Мои проблемы с полицией рассосалась сами собой. 23 февраля я организовала поездку в святое место для С., красиво его поздравила. Мы были с дочкой. Это был один из тех дней, когда мне хотелось сохранится, как в игре. Вообще это была лучшая зима. Я чувствовала что любима и люблю. Меня переполняло счастье. Первая ласточка залетела 8 марта. Он меня никак не поздравил. Мы поссорились, потом помирились. В этот период у него начались трудности на работе. Они и до этого были, но все усугубилось. Он стрессовал, а я достала щипцы. У нас случился конфликт.

(Так как автор ничего не пишет, в чем проявлялась его и ее любовь, каким был конфликт, примирение, ее щипцы, в общем не пишет почти ничего, разбирать будем то, что следует дальше и что она подробно описывает)

В какой -то из дней я сказала, что собираюсь на шиномонтаж в выходные, он выразил желание составить мне компанию. Я обрадовалась. В субботу вечером я уточнила поедет ли он. Он сказал да, но есть время только с утра. Я уточнила время и сказала, что если он занят, то не надо, я все сама сделаю, чтобы он не беспокоился. Он мне не отвечал до следующего дня.

(Здесь и далее она восприняла его молчание как пренебрежение. Но он промолчал не в ответ на ее вопрос или какой-то шаг к нему, а на ее предложение не беспокоиться, если занят, хотя он уже сказал, что хотел бы поехать с ней и с утра есть время. То есть по факту ему нечего ответить на ее разрешение не ехать с ней, оно достаточно риторическое. Понятно, что ее задел его холод, неответ – реакция холодная, но холодок в ответ на скрытую претензию – почти в границах)

Утром, когда надо было уже выезжать, я увидела сообщение

С-приезжай к 10.

И сразу за ней -отменяй резину. Глянь что на улице.

На улице выпал снег. Я отменила написала:

Я-мне наверное к тебе не ехать, отдыхай?

С- выходит не ехать).

Я-а что ты меня без резины не хочешь видеть?))

-сейчас поваляюсь и напишу тебе, может.

Я-чувствую, что я навязываюсь. Не поеду.

(Она все диалоги ведет в одной манере: предлагает что-то, а когда соглашаются, обижается и пытается “пиковать”, получается грубая скалка. Она сама предложила ему отдыхать, а когда он сказал, что поваляется и напишет, обвинила его и отказала. Это типичные конфликты белоснежек с печориными, кстати. Не только этих типов, а всех, кто пытается провоцировать мимо границ другого на косяк, а у другого границы лучше и жестче. Просто белоснежки постоянно это делают, поэтому с печориными всегда попадаются. Объясните автору, почему предложение отдыхать в ее случае – это провокация мимо границ?)

Я так подставилась со своей скалкой, он ничего не ответил.

Через два дня написал:

С- перебродила?

Мне надо было заткнуться, но вместо этого я ответила:

Я- поваляйся еще

Я удалила, но он успел прочитать. Мы не общались неделю.

(Он хоть и грубовато, но сделал шаг, а она послала его в очень резкой форме)

Я чувствовала, что я в тупике.

Я-мне жаль, что резина вызвала столько недопонимания

С-да при чем тут резина?

Я-при всем

(Здесь он прав. При чем тут резина? С резиной все было хорошо, он был готов поехать, помочь ей, но поездка отменилась из-за снега. Зачем она перевела стрелки на резину?)

С-ты себя что-то придумала, раздула из мухи слона, обиделась, нахамила мне на ровном месте. Ты просто истеричка

Я- нарцисска

С-нет, ты истеричка.

Я-да, наверное …

С-что ты вообще вкладываешь в это слово?

Я-то, что мне нужно много внимания, времени вместе с тобой , мне жаль, что за своими потребностями я не увидела твоих, хотя ты мне о них говорил.

С-открою тебе секрет – так ведут себя все! А если ты хотела извиниться за свою истерику, то принимается

(Он хоть и отругал ее за истерику, но по факту предложил замять конфликт)

Я-хорошо

С-что хорошо? Ничего хорошего. Почему я опять должен чувствовать себя виноватым?

Я-ты не виноват. Извини меня:(.

С-ты виляешь и меняешь темы, ты не можешь прямо извиниться за свои косяки из-за своей глупой гордости.

(Она действительно не очень поняла, в чем не права. Обругала его за то, что он согласился отдохнуть, потом опять обругала его, когда он хотел помириться, а потом все свалила на резину. Ему не нравится ее мутная тактика в конфликтах, а ей не нравится, что он “не горит”)

Через несколько дней я написала:

Я-извини меня еще раз , я перенервничала из-за того, что ты мне в субботу вечером не ответил.

С-зачем об этом думать так долго, мы все обсудили

Я – я переживала

С – твоя модель жизни – страдать.

Я – не страдаю. Мне норм.

(Ее слова, что она перенервничала, были бы уместны выше, в их диалоге, но она зачем-то продолжила тему конфликта через несколько дней, дав понять, что все время думала об этом и хочет дальше продолжать разборки. И здесь у нее опять тактика подката с подставой. Она пишет, что переживала, потом отрицает переживания. Понятно, что она хотела сочувствия, а не получив, отказалась от своих слов. Но так нельзя вести диалоги: ваши слова перестают воспринимать всерьез и все время ждут от вас подставы)

Моя СЗ упала к тому моменту. Мы еще общались, но больше не виделись. Во время переписок я пыталась максимально убрать свои щипцы. Ничего не просила приколотить/прикрутить. Один раз я позвала его к себе, когда он написал, что съехал с офиса, хотела его поддержать морально, но он отказался. Также звала его позвонить в колокола в пасхальную неделю, он отказался и выразил сожаление. В принципе, я понимала, что шагов от меня уже слишком много, что я – паровоз.

(Сомнительно, что она может стать поддержкой, имея к нему претензии и ожидания. Опять мог бы получиться подкат с подставой, она бы предложила поддержку, а когда бы он приехал и стал говорить о проблемах, была бы недовольна и зла, что нет романтики. Он ее в качестве поддержки не воспринимает, поэтому не встречается с ней, когда у него проблемы и нет сил)

Я решила сделать последний шаг. Это было так спонтанно, я выбирала мюзикл, он написал мне сам что-то нейтральное, мы поболтали и я предложила ему пойти со мной. Он согласился. Заказала ему билет. Мероприятие ожидалось в конце месяца. Я хотела стереть образ требовательной тетки с проблемами. Попробовать наладить отношения.

Через несколько дней он затеял разговор про свободу. Сказал, что из-за того, что ничем по сути не обременен и свободен, имеет не зашоренные взгляды на жизнь. Я поняла, что мое желание все наладить – щипцы. Что он уже прямым текстом говорит мне – я свободный мужик.

(Здесь мы видим царский улов для антишкатулки через лаз в голову. Он ей про свои незашоренные взгляды, а она восприняла это как отказ от отношений с ней. Как у нее так получилось, кто понимает? Что ей вредит больше всего?)

Вечером я ему написала:

Я -я сегодня думала над твоими словами про свободу. Понимаю, как ты ее ценишь. А еще, что стрессуешь и устаешь на работе. Я не хочу тянуть одеяло на себя. И хотела тебе предложить сделать перерыв в общении.

Он – зачем? Ты меня не напрягаешь. Я тебя напрягаю?

Я – ты меня ничем не напрягаешь. Просто нам всем надо заняться своими жизнями.

Он – я мешаю тебе заниматься твоей жизнью?

(Она предложила ему расстаться, ссылаясь на какие-то мутные обвинения: про свободу, про его стресс. Он отвечал ей очень резонно. Это пример, почему печориных сложно обыграть, лучше не играть с ними, говорить коротко и прямо. Почему она не может коротко и прямо, как считаете?)

За два года наши отношения никак не поменялись. Он ни разу мне не предложил даже остаться у себя на ночь. А к моменту этого разговора мы не встречались больше месяца.

Я- если я общаюсь с мужчиной для меня это что-то значит. Для тебя нет? Я же не просто дружу с тобой. Для тебя все оказывается так легко …

Он – я вроде с тобой тоже не просто дружу

Я-вроде… Не хочу я тебя тянуть в свою сложную жизнь. Я же вижу, как это выглядит

С-ты меня и не тянешь. Я не делаю то, чего не хочу, если ты еще этого не заметила. Если ты считаешь, что тебе будет лучше, так и скажи

Я-и тебе

С-ты хреновый психолог, а это стремная манипуляция. И решать за меня не надо. Если не хочешь общаться, то это твой выбор, не надо на меня перекладывать ответственность.

Я-не хочу манипулировать. Я тебе ничем не могу помочь в твоих проблемах, в моей поддержке ты не нуждаешься, ты сильный и независимый. Если ты хочешь это услышать, то ты прав. Мне так будет лучше.

С- спасибо, ты много для меня сделала, больше, чем делают другие

Я-ничего я не сделала. Поэтому у меня будет последняя просьба – сходи без меня на ХХХ.

С- сдай билет.

Я- он невозвратный. Я хотела, чтобы ты посмотрел… Другие, вот как, польстил.

(Вся суть их споров в том, что она пытается ему сказать, что не хочет его обременять, а он объясняет ей, что она не обременяет его и не может его обременить, что он не обременяемый. Может быть она не хочет отрефлексировать, что ее пугает не обременение его, а совсем другое. Может быть рефлексирует, но не хочет ему признаться. Почему? Как вы думаете, в чем причина того, что она все время объясняет ему, как ему будет лучше?)

На следующий день я написала:

Я – (в ответ на стремная манипуляция) я оказалась права. Это нужно тебе. Ты просто строил свою жизнь так, что там есть место другим. Я же хотела быть рядом с тобой, хотела быть частью твоей жизни, чтобы ты был частью моей, но я все время ощущала, что тебе это не надо, теперь все встало на свои места. Если ты за кристальную честность (он мне всегда так говорил, а меня обвинял, что я кручусь как уж на сковородке), то признай – тебе важнее перекинуть на меня ответственность, потому что ты не хочешь нести на себе этот груз, даже часть, ты слишком свободен для этого.

Он не ответил.

(Он и не мог ответить на абсурдные обвинения. Она пишет, что он тяготится ответственностью, переживает, путает его с онежьим онегиным и не хочет слышать, что он повторяет ей постоянно, что это все не про него. Она обвиняет его в том, что у него “другие”, хотя нет почвы для таких обвинений. Вместо того, чтобы перестать крутиться как уж, она обвиняет его в том, что крутится он, хотя опять нет никакого повода для таких обвинений, он с ней совершенно прям)

Уважаемая Эволюция, я понимаю, что наделала много ошибок, я виновник разрыва, но все же он уже тяготился нашими отношениями, и если бы я оставалась с ним в переписке, то он бы только смотрел как я таяла, второй раз полгода быть во френдзоне, я бы сходила с ума.

(Он тяготился проблемами на работе и ее наездами, о чем ей говорил. Отношениями он не тяготился. Она называет “тяготился” его нежелание встречаться. Да, это неприятно, и это повод для прекращения отношений. Однако она должна была прекратить отношения без косяков. Опишете варианты? Только и без сливов, пожалуйста, в границах)

Еще мне кажется, он про других сказал, чтобы окончательно сжечь мосты. Также наши отношения развалились, потому что за 2 года они не сдвинулись с мертвой точки, потому что С. уже стал прилично плюсовать и дисбаланс только рос. Потому что внешние обстоятельства с моей и его работой нас не сблизили, а отдалили. Он критиковал мои решения, а я в ответ нагружала его бытовыми проблемами, из серии, раз диктуешь – давай делай. А у него были свои трудности, мне же не удалось его поддержать по-женски. Бывший муж говорил мне в такие моменты – обними, пожалей, дай мне свою нежность и все будет хорошо. Я так и делала, но, видимо, для С. этого было мало.

Я всегда говорила, что меня не интересуют его деньги, что мне плевать сколько он зарабатывает, а он постоянно загонялся на эту тему.

(Как будто если ей на его деньги плевать, ему тоже должно быть плевать на свои деньги. Почему у нее так много фокуса на себе?)

Мне очень жаль так бездарно профукать самую большую любовь моей жизни.

Как не вырастить хвост и быстрее восстановиться? Спасибо Вам!

(Сначала давайте разберемся, что за хвост и почему получился. Поможете, друзья?)