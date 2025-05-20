Мнение: Русский авось

Посмотрел на выходных «наш ответ «Гравитации» – российский блокбастер «Время первых» про космонавта Леонова, выходящего в открытый космос (то есть, как это принято сейчас называть, «фильм, основанный на реальных событиях»). Блокбастер производит странное, я бы даже сказал – противоречивое впечатление.С одной стороны – сделано очень мастеровито, сам по себе сюжет – куда там Сандре Баллок, пусть даже она полфильма летает в невесомости в одном исподнем; нет, во «Времени первых» очень подкупает именно документальная основа – ты понимаешь, что смотришь «как оно было на самом деле», а не какую-то научную фантастику, слабанную на коленке голливудскими сценаристами, которые и в космосе-то ни разу не были (как в «Гравитации»).

А в нашем кино – в кои-то веки напряжение, саспенс, включается и нешуточное сопереживание космонавтам!А для молодежи – как дополнительное удовольствие! – еще и чисто познавательные моменты: многие (думаю, процентов 90) никогда в жизни не слышали о космонавте Леонове и понятия не имеют, чем он знаменит; в связи с этим они сидят действительно как на голливудском высокобюджетном боевике, до последнего не зная – спасутся «наши» или нет?…

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Читаем, наслаждаемся!