 

Рупор кремлевской пропаганды: 2 года назад был освобожден Артемовск

20.05.2025, 19:00, Разное
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2 года назад завершилась битва за Артемовск. Сам город освобождала ЧВК "Вагнер". За время сражения "Вагнер" потерял безвозвратно до 25 000 человек. Безвозвратные потери ВСУ составили 65 000 человек. "Бахмутская мясорубка" вкупе с отраженным контрнаступлением ВСУ лета 2023 года способствовала перехвату оперативно-стратегической инициативы российскими войсками. Ее значение для всего хода войны огромно.

В самом Артемовске повесили большой баннер с бойцами "Вагнера", погибшими в боях за город.

После войны, когда город будут восстанавливать, там безусловно должен появиться мемориал в память о погибших бойцах "Вагнера".

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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