 

Мнение «аналитика»: О клубничке… Почём идут «крымчаночки» в Первопрестольной?

20.05.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А ведь давно предупреждали умные люди. Это мол, ещё цветочки. А ягодки — они будут впереди. Вы только ждите.

Ну вот и дождались.

Теперь хоть локти кусай, а ничего не изменишь. И горько становится от того, что #цены кусаются. Как-то не так всё это виделось в самом начале. Такие они нынче, «крымские ягодки».

Ягодный сезон стартовал в Москве. Опять на столичных улицах появились привычные розово-красные будки, где истосковавшимся по натуральным витаминам москвичам предлагают сочные, спелые ягодки. Да и на рынках торговые ряды полны щедрых предложений.

Но что-то это не радует. Потому что цены…

Килограмм клубники идёт уже по 850 рублей. На рынках цены доходят до 1600 руб. за кило. Говорят, потому что крымская. А если, например, из Дагестана или Северной Осетии, стоить ягодка будет вдвое дешевле. Также в Москву везут эту продукцию из Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.

Год назад цены на клубнику стартовали от 650 руб./кг. Теперь она почти на треть дороже. Вкус пока что мало отличается от израильской или египетской тепличной, доминировавшей на прилавках зимой. В Хургаде она, кстати, от 50 руб./кг в пересчёте на отечественные деньги. В Осетии, как говорят, можно сторговаться по 150 руб. за кило.

Интересно, почему же «крымчаночка» на порядок дороже?

Эта наценка — за что?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года назад был освобожден Артемовск

20.05 / Разработан первый цифровой тест для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых

20.05 / Спецслужбы Латвии вычислили российского разведчика по поставленной на пол бутылке

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Кирилл Дмитриев о переговорах США и РФ по Украине

20.05 / Москвичи разработали программный комплекс для автоматизированной диагностики электронных устройств

20.05 / Наркотики потеснили алкоголь в текстах поп-хитов последнего десятилетия

20.05 / В Москве пресечён подпольный симпозиум мигрантов по квантовой физике

20.05 / Пермяки разработали дешевый стенд для диагностики топливных форсунок

20.05 / Планетологи вновь усомнились в водном происхождении темных полос на Марсе

20.05 / Комбинация двух препаратов снижает уровень холестерина в крови на 49 %

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика