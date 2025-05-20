Мнение «аналитика»: О клубничке… Почём идут «крымчаночки» в Первопрестольной?

А ведь давно предупреждали умные люди. Это мол, ещё цветочки. А ягодки — они будут впереди. Вы только ждите.

Ну вот и дождались.

Теперь хоть локти кусай, а ничего не изменишь. И горько становится от того, что #цены кусаются. Как-то не так всё это виделось в самом начале. Такие они нынче, «крымские ягодки».

Ягодный сезон стартовал в Москве. Опять на столичных улицах появились привычные розово-красные будки, где истосковавшимся по натуральным витаминам москвичам предлагают сочные, спелые ягодки. Да и на рынках торговые ряды полны щедрых предложений.

Но что-то это не радует. Потому что цены…

Килограмм клубники идёт уже по 850 рублей. На рынках цены доходят до 1600 руб. за кило. Говорят, потому что крымская. А если, например, из Дагестана или Северной Осетии, стоить ягодка будет вдвое дешевле. Также в Москву везут эту продукцию из Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.

Год назад цены на клубнику стартовали от 650 руб./кг. Теперь она почти на треть дороже. Вкус пока что мало отличается от израильской или египетской тепличной, доминировавшей на прилавках зимой. В Хургаде она, кстати, от 50 руб./кг в пересчёте на отечественные деньги. В Осетии, как говорят, можно сторговаться по 150 руб. за кило.

Интересно, почему же «крымчаночка» на порядок дороже?

Эта наценка — за что?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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