 

Основатель “Русагро” Мошкович стал в РФ фигурантом дела о даче особо крупной взятки

20.05.2025, 17:55, Новости дня
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В отношении основателя группы “Русагро” Вадима Мошковича, арестованного в РФ по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), пишет “Интерфакс” со ссылкой на следователя.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мошковичу, а также бывшему генеральному директору “Русагро” Максиму Басову до 25 августа 2025 года.

27 марта Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы “Русагро” Вадима Мошковича по делу о хищениях. Согласно решению судьи Алеси Менделеевой, предприниматель останется под стражей до 25 мая 2025 года. Теперь, в связи с возбуждением нового дела, арест может быть продлен.

В марте в ходатайстве следствия утверждалось, что, находясь на свободе, Мошкович может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Также отмечалось, что у бизнесмена есть израильского гражданство, и он может скрыться туда на частном самолете, находящимся в его распоряжении.

Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Он не признает вину. Дело связано с хищениями при покупке “Русагро” акций холдинга “Солнечные продукты”, а ущерб оценивается в миллиард рублей.


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