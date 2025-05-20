Спецслужбы Латвии вычислили российского разведчика по поставленной на пол бутылке

Правоохранительные органы Латвии

арестовали россиянина по подозрению в шпионаже. Инцидент произошел в одном из

рижских ресторанов, где девиантное поведение иностранца привлекло внимание

администрации заведения.

«Поначалу посетитель ничем не

отличался от местных: пил много водки, закусывал её шпротами и пел застольные песни, – сообщил журналистам метрдотель Алвис Лиепиньш. – Но в какой-то

момент мужчина убрал под стол пустую бутылку спиртного, что совсем несвойственно

латышам.

Сначала сотрудники заведения посчитали, что таким образом гость собирался уйти, не

заплатив за выпитое. Однако позже один из официантов вспомнил, что стеклотара нужна русским диверсантам

для изготовления коктейлей Молотова – об этом совсем недавно сообщали на государственном телеканале. Неравнодушные граждане немедленно вызвали полицию.

В ходе допроса выяснилось,

что гражданин России въехал в страну под видом туриста к своему связному в лице двоюродной тёти. Следствие также определило,

что мужчина собирался передать в Москву «особо

чувствительную информацию», связанную с расположением основных достопримечательностей Вентспилса и Даугавпилса. Имя задержанного не раскрывается, его ждёт

депортация с запретом на посещение латвийского общепита в течение 5 лет.

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