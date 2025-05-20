Рупор кремлевской пропаганды: Кирилл Дмитриев о переговорах США и РФ по Украине

Один из участников прямых переговоров с США Кирилл Дмитриев о текущем состоянии переговорного процесса между США и РФ по Украине.

Кирилл Дмитриев о переговорах США и РФ по Украине

Диалог Президента РФ Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине. То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа.

Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США.

Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах.

Западные СМИ о шоке европейских лидеров по результатам звонка Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа — часть 1

Axios: Уступчивость Трампа по отношению к Путину ошеломила европейских лидеров во время звонка

Барaк Равид, Дейв Лоулер – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Дональдом Трампом сразу после его разговора с Владимиром Путиным в понедельник. Они надеялись услышать, что Путин согласился на прекращение огня — или что США введут санкции против него в случае отказа.

Вместо этого, как рассказали Axios два источника, участвовавших в разговоре, и ещё один, ознакомленный с деталями, Трамп сообщил, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против введения санкций против Путина на данном этапе.

◾️Почему это важно: По словам источников, Трамп произвёл впечатление, будто он всё ближе к тому, чтобы полностью отстраниться от этой темы. Некоторые лидеры, участвовавшие в звонке, были «удивлены» или даже «шокированы».

«Я думаю, что что-то произойдёт. А если нет — я просто отойду в сторону, и им придётся продолжать самим. Это была европейская ситуация и ей следовало остаться европейской», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете спустя несколько часов после звонков.

◾️Как это произошло: В понедельник утром Трамп коротко поговорил с Зеленским и, по словам источников, спросил у него, что сказать Путину.

Зеленский обрадовался, что Трамп позвонил ему за консультацией. Он попросил потребовать немедленного прекращения огня, пригрозить новыми санкциями против России и не делать Путину никаких уступок без согласования с Украиной.

◾️За кулисами: Когда звонок с Путиным завершился, Трамп вновь связался с Зеленским — на этот раз в разговоре также участвовали лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

«Второй звонок был дольше и по характеру отличался от первого», — позже отметил Зеленский.

Хотя один из европейских участников назвал разговор «конструктивным», другой источник сообщил, что Зеленский счёл его «плохим». Белый дом отказался комментировать.

Трамп сообщил лидерам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. По словам одного из источников, после этого воцарилось несколько секунд растерянной тишины.

Зеленский напомнил, что Путин и раньше соглашался на переговоры — первый раунд прошёл в пятницу в Стамбуле. На это Трамп, по словам источников, прямо не ответил.

Источники также говорят, что Зеленский и несколько других лидеров указали Трампу, что именно он ранее предложил начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня.

Западные СМИ о шоке европейских лидеров по результатам звонка Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа — часть 2

◾️Точка напряжённости: Другие европейские лидеры на звонке поинтересовались возможностью введения санкций США против России, но Трамп ответил, что считает это плохой идеей и подчеркнул, что, по его мнению, Путин хочет заключить сделку.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вмешалась с вопросом, почему нельзя хотя бы на две недели объявить перемирие на время подготовки переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц поинтересовался, на какие уступки готова пойти Россия.

Трамп ответил, что Путин представит «меморандум о мире» с условиями прекращения огня и завершения войны. Один из источников сказал, что Трамп попросил Путина выдвинуть «что-то, с чем можно работать», а не предложение, которое сразу будет отвергнуто.

Зеленский, по словам источников, отметил, что предыдущие переговоры, включая встречи на прошлой неделе, не дали результатов и подчеркнул, что если Трамп не будет давить, Путин не сдвинется с места.

Между строк: Участники звонка были удивлены тем, что Трамп выглядел довольным услышанным от Путина и преподнёс это как некий прогресс, хотя позиция российского лидера по сути не изменилась, утверждают источники.

◾️Что дальше: Трамп заявил, что Россия и Украина могут провести двусторонние прямые переговоры без посредников, поскольку именно они лучше всего понимают детали конфликта.

Мелони и Мерц с этим не согласились и настаивали, что США и европейские страны должны участвовать в переговорах.

«Кто-то должен быть судьёй», — сказала Мелони. Мерц предложил провести встречу с участием всех сторон.

Позже Трамп предложил Ватикан в качестве возможного места проведения переговоров.

«Я думаю, что что-то произойдёт. А если нет — я просто отойду в сторону, и им придётся продолжать сами. Это была европейская ситуация, и ей следовало остаться европейской», — повторил Трамп журналистам.

◾️Что сейчас: Президент Финляндии Александр Стубб спросил Трампа, каковы следующие шаги.

«Не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо, и тогда мы решим, что делать», — ответил Трамп.

https://t.me/kadmitriev/105 – цинк

Основная проблема Европы – США и РФ не пустили ее за стол переговоров по Украине, хотя Европа туда очень хотела.

Поэтому и велико желание Европы сорвать сепаратные переговоры США и РФ, где Украину обсуждают без Украины.

Все "красные линии" ЕС за прошедшую неделю США и РФ превратили в "коричневые".

Кокаиновый фюрер вчера снова заверещал про то, что Украине не выведет войска с оккупированных территорий и не признает их частью России. И от вступления в НАТО тоже не откажется. Заявка на летнюю кампанию.

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Источник: Colonel Cassad

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