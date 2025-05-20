Москвичи разработали программный комплекс для автоматизированной диагностики электронных устройств

В программном комплексе реализован эвристический алгоритм имитации отжига с учетом схемотехнических и конструктивно-технологических особенностей современных радиоэлектронных устройств (РЭУ). При этом, для различных устройств система принимает решения, опираясь либо на гипотезу Ли, либо «эффект домино», когда дефект одного из элементов приводит к неминуемому отказу некоторых других связных элементов схемы РЭУ.

Используя сложные алгоритмы поиска глобального экстремума, ПК с высокой достоверностью определяет место и характер неисправности в электронном устройстве. “Наша разработка сочетает в себе эффективность профессионального диагностического оборудования с простотой использования «дружелюбного» программного обеспечения”, – отмечает Сайгид Увайсов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств ИРИ РТУ МИРЭА.

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naked-science.ru

Особенностью программы является ее универсальность. Она может применяться на этапах жизненного цикла электронных устройств – от разработки и изготовления до применения по назначению и утилизации. В учебном процессе программа станет незаменимым инструментом для студентов, изучающих проектирование и эксплуатацию электронных систем.

Техническая сторона разработки впечатляет своей эффективностью. Несмотря на сложные алгоритмы работы, программа может работать на обычных персональных компьютерах, что обеспечивает ее гибкость и возможность дальнейшего развития.

Актуальность данной разработки сложно переоценить. В условиях роста сложности электронных устройств традиционные методы диагностики становятся все менее эффективными. Новая программа позволяет существенно сократить время поиска неисправностей, что приведет к значительной экономии ресурсов как на предприятиях, разрабатывающих и производящих РЭУ, так и на предприятиях, где эти устройства эксплуатируются. Для учебных заведений это означает возможность готовить специалистов, владеющих современными методами диагностики электронного оборудования.

Программный комплекс уже прошел успешные испытания в лабораториях РТУ МИРЭА и готов к внедрению в промышленность. На ПК в 2025 году получено официальное Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Это открывает новые горизонты как для промышленного применения, так и для образовательного процесса в области радиоэлектроники.