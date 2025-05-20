 

В Москве пресечён подпольный симпозиум мигрантов по квантовой физике

20.05.2025, 15:33, Разное
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В российской столице правоохранительные органы прервали несанкционированное мероприятие, организованное трудовыми мигрантами и посвящённое передовым вопросам квантовой физики. По словам очевидцев, дискуссия разгорелась нешуточная – с применением сложных формул и попытками построить теорию всего из подручных материалов.

Оперативники нагрянули в один из подвалов на окраине города, где около тридцати человек обсуждали проблему квантовой запутанности и перспективы суперсимметрии. Организаторами мероприятия оказались Камилджон Э. и Мухамеджон О. – лица, ранее замеченные в «подозрительной активности, связанной с вычислениями по оплате труда». Третий организатор, известный в узких кругах под псевдонимом «Бозон Х.», скрылся в неизвестном направлении, оставив после себя лишь недоеденный беляш и конспект лекций по теории струн.

«Мы просто хотели обменяться знаниями, – заявил задержанный Камилджон Э. – На стройке ведь скучно. А тут – кванты, суперпозиция, все дела. Мечтаем построить свой коллайдер, а то ЦЕРН всё монополизировал».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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