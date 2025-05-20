 

Комбинация двух препаратов снижает уровень холестерина в крови на 49 %

20.05.2025, 13:45, Разное
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Исследователи из клиники Кливленда провели эксперимент по контролю за уровнем «плохого» холестерина у людей, которым не помогают обычные препараты. Дело в том, что есть много факторов, влияющих на уровень холестерина, и одно лекарство не может противодействовать им всем сразу. Решение простое – объединить несколько препаратов для комплексного воздействия.

Для эксперимента отобрали 107 пациентов с уровнем холестерина 70 мг/дл, которые не могут сбить его ниже этого показателя, несмотря на прием распространенных лекарств. Участников разделили на четыре группы, первая из которых получала ежедневно 10 мг эзетимиба, известного и популярного препарата. Второй группе давали 10 мг обицетрапиба, который прошел испытания, но пока еще не выпущен. Третьей группе давали по 10 мг и того и другого, четвертая была контрольной и получала плацебо.

В сравнении с контрольной группой принимавшие обицетрапиб снизили свой уровень холестерина на впечатляющие 31,7 %. Но еще лучше оказался показатель у третьей группы – смешанное воздействие старого и нового препаратов обеспечило снижение уровня холестерина на невероятные 48,6 %. Побочных эффектов не выявлено, поэтому ученые надеются в ближайшем времени получить разрешение на использование подобной терапии для лечения пациентов из группы риска.Источник &#8212 Cleveland Clinic


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