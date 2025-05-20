Нижегородский суд впервые в истории осудил производителей гомеопатической водки

В Нижнем Новгороде вынесен первый в истории приговор производителям гомеопатической водки – суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупных размерах и нанесении непоправимого вреда психическому здоровью населения.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что компания «АкваВита Лечебная» на протяжении нескольких лет выпускала и продавала гомеопатическую водку под слоганом «Ноль градусов – сто процентов пользы!». Следствие доказало, что, несмотря на полное отсутствие алкоголя в продукте, потребители испытывали эффект плацебо, что приводило к неадекватному поведению и повышенной внушаемости. В качестве доказательств были представлены многочисленные видеозаписи с вечеринок, где люди, якобы под воздействием гомеопатической водки, танцевали на столах и пели песни хором. Адвокаты подсудимых настаивали на невиновности своих клиентов, утверждая, что «если плацебо работает, значит, это не мошенничество, а инновационная медицина».

«Этот приговор – важный прецедент, – заявил судья, вынося решение. – Он доказывает, что даже отсутствие чего-либо может быть опасным для общества. И пусть это послужит уроком всем, кто пытается обмануть людей, предлагая им пустышку в красивой обертке. Теперь ждём иски от тех, кто купил гомеопатические лекарства».

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