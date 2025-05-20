 

Нижегородский суд впервые в истории осудил производителей гомеопатической водки

20.05.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Нижнем Новгороде вынесен первый в истории приговор производителям гомеопатической водки – суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупных размерах и нанесении непоправимого вреда психическому здоровью населения.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что компания «АкваВита Лечебная» на протяжении нескольких лет выпускала и продавала гомеопатическую водку под слоганом «Ноль градусов – сто процентов пользы!». Следствие доказало, что, несмотря на полное отсутствие алкоголя в продукте, потребители испытывали эффект плацебо, что приводило к неадекватному поведению и повышенной внушаемости. В качестве доказательств были представлены многочисленные видеозаписи с вечеринок, где люди, якобы под воздействием гомеопатической водки, танцевали на столах и пели песни хором.  Адвокаты подсудимых настаивали на невиновности своих клиентов, утверждая, что «если плацебо работает, значит, это не мошенничество, а инновационная медицина».

«Этот приговор – важный прецедент, – заявил судья, вынося решение. – Он доказывает, что даже отсутствие чего-либо может быть опасным для общества. И пусть это послужит уроком всем, кто пытается обмануть людей, предлагая им пустышку в красивой обертке. Теперь ждём иски от тех, кто купил гомеопатические лекарства».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Планетологи вновь усомнились в водном происхождении темных полос на Марсе

20.05 / Комбинация двух препаратов снижает уровень холестерина в крови на 49 %

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Произошедшее – урок всем нам, родителям

20.05 / Ученые открыли новую химическую реакцию метиленового синего со щелочью

20.05 / Найден способ измерения безопасной концентрации пестицидов на листьях

20.05 / Cavorite X7 — первый в мире гибридный самолет с раздвижными крыльями

20.05 / Выставку рисунков Александра Беглова в Русском музее посетили 15 млн человек

20.05 / Российские ученые научились справедливо делить ресурсы между заводами

20.05 / Мнение: 9 простых шагов для возвращения к лучшим практикам СССР

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Малыш”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика