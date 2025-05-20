 

Рупор кремлевской пропаганды: Произошедшее – урок всем нам, родителям

20.05.2025, 13:30, Разное
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Произошедшее – урок всем нам, родителям

Глава Нюксенского района отправлена в отставку после истории https://colonelcassad.livejournal.com/9846223.html с чадом, которая угрожала "отправить на СВО" используя положение матери в органах власти. Ее с работы выгнал губернатор, так как сама она уходить не хотела.

Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области.

Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации.

Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития.

На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО – такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы «Время героев» – «Герои Русского Севера».

Ю.П.Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать её на курсы медицинских сестёр и может быть направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать.

Произошедшее – урок всем нам, родителям, а также повод присмотреться, правильно ли воспитываем своих детей, уделяем ли им достаточно внимания. Этот вывод должен сделать каждый из нас.

(с) губернатор Филимонов

Это аппаратные последствия. Но вот правой оценки угроз "отправить на СВО" с использованием служебного положения матери пока не прозвучало.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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