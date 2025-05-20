Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Во вторник, 20 мая, главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ. В “черный список” внесены почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив, что “новые санкции уже разрабатываются”.

Рестрикции в отношении танкеров, оказавшихся в “черном списке”, означают запрет на вход в порты ЕС и на любые транзакции европейских компаний с этими судами.

17-й пакет включает также внесение в “черный список” ЕС нескольких десятков российских физических и юридических лиц, отмечает ТАСС.