 

Выставку рисунков Александра Беглова в Русском музее посетили 15 млн человек

20.05.2025, 11:33, Разное
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В Государственном Русском музее завершила работу авторская выставка работ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Как отметила глава учреждения культуры Алла Манилова, экспозиция стала самой популярной за вековую историю музея – за три месяца 15 миллионов человек оценили талант главы города на Неве. 

«Люди готовы были стоять часами в очередях, чтобы приобщится к гению Александра Дмитриевича, некоторые даже приходили по 5-7 раз. Надеюсь, что мы получим часть работ в постоянную экспозицию», – сказала Манилова.

Министерство культуры уже направило запрос губернатору Петербурга с просьбой разрешить организоваться сначала всероссийское, а потом международное турне выставки его работ.

«Мы надеемся, что жители самых отдалённых российских регионов и дружественным нам стран смогут воочию увидеть эти прекрасные работы. Сразу же после положительного ответа Александра Дмитриевича мы начнём подготовку», – высказалась министр культуры Ольга Любимова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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