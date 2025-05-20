 

Российские ученые научились справедливо делить ресурсы между заводами

20.05.2025, 11:20, Разное
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Модель уже прошла тестирование на примере станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш».

На территории России зарегистрировано 85 промышленных кластеров — объединений, в которые входят предприятия, научные организации, инфраструктурные институты и другие субъекты. Так, участниками кластера могут быть завод, который выпускает готовую продукцию, поставщики сырья для ее производства, а также производители необходимых комплектующих. Чтобы кластер успешно развивался, нужно координировать взаимодействие между его субъектами, однако часто ресурсы между ними — инвестиции, знания, патенты, производственные мощности и кадры — распределяются неравномерно. Это приводит к финансовым потерям, замедляет развитие и снижает конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и всего объединения.

Ученые из НИТУ МИСИС, Пензенского государственного университета и РТУ МИРЭА предложили подход, позволяющий оптимально распределять ресурсы промышленного кластера между участниками. В качестве объекта исследования и основы для моделирования экономисты взяли промышленный кластер «ПензаСтанкоМаш», объединяющий 16 предприятий машиностроительной отрасли, образовательные учреждения и инфраструктурные организации во Владимирской, Рязанской, Самарской и Пензенской областях.

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Исследователи проанализировали деятельность всех компаний кластера и оценили их вклад в общий капитал. Авторы использовали математический коэффициент, который отражает, насколько равномерно распределены ресурсы. Так, при коэффициенте, близком к нулю, ресурсы сконцентрированы у минимального числа участников, а когда его значение стремится к 0,5 — разделены максимально равномерно. Правильное распределение интеллектуального капитала — как за счет повышения квалификации персонала отдельных предприятий, так и благодаря обмену передовым опытом между участниками кластера — позволяет увеличить прибыль на 18%. Финансовый и технологический капиталы оказывают меньшее влияние: оптимизировав их, можно улучшить показатели прибыльности на 7% и 9%. Результаты исследования опубликованы в журнале Systems (Q2).

«Оптимально распределенный капитал позволяет создать устойчивую инновационную среду, в которой предприятия и организации  формируют взаимовыгодные процессы развития, где успех одной компании способствует росту всей системы. Предложенная модель в дальнейшем будет дорабатываться. Например, нужно учесть внешние факторы, такие как государственное регулирование, рыночные колебания и геополитические риски. Это повысит устойчивость модели при использовании в реальных экономических условиях», — рассказывает доктор экономичексих наук Надежда Шмелева, профессор кафедры цифрового менеджмента и инноватики НИТУ МИСИС.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.


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