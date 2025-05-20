Мнение: 9 простых шагов для возвращения к лучшим практикам СССР

В СССР у нас не было тиктокеров, смузи и барбершопов, но зато была уверенность в завтрашнем дне. Люди были счастливее, добрее, здоровее. Ели натуральные продукты и чувствовали себя не пауками в банке, а крепкими винтиками, частью огромной и сильной страны.

Иногда кажется, будто те славные времена навсегда ушли… однако решительный политик может вернуть их, проведя относительно простые и весьма прямолинейные реформы.

1. Каждого жителя России надо обеспечить бесплатным жильём, хотя бы на уровне койки в общежитии. Ресурс для этого есть: государство должно запретить застройщикам продавать квартиры кому-либо, кроме государства, и выкупить по справедливой цене лишние квартиры у тех, у кого их больше одной. Справедливая цена — это 300 тысяч рублей за квартиру, так как дороже платить нет смысла: государство ведь бесплатно квартиры выдаёт, а если так, много они стоить не должны.

Заодно решится и демографический вопрос. Хочешь не койку в общежитии, а квартиру? Заводи детей. Как будет трое детей, получишь отдельную просторную однокомнатную квартиру.

2. Радио, телевизор и блогеры должны работать на общее благо, добавляя гражданам уверенности в завтрашнем дне, а не отнимая её. Поэтому следует установить такой порядок: хорошие и патриотические новости можно публиковать без ограничений, а плохие и тревожные, с критикой отдельных недостатков, только после явного разрешения куратора из Комитета Радости.

3. Импорт пальмового масла надо остановить немедленно — его можно заменить подсолнечным, которое отлично растёт в России. Если на полях возникнут сложности, на помощь селу придут трудовые отряды из городов. Студенты, менеджеры, научные работники сочтут за радость отвлечься от душных компьютеров, чтобы провести месяц в году на свежем воздухе, вдыхая бодрящий запах сырой земли и собирая бок о бок с колхозниками богатый урожай.

Нам не нужно покупать еду за границей — у нас хватает своей. Кофе? Ещё в СССР был разработан кофейный напиток «Золотой колос» из ржи, ячменя и овса (ссылка). Шоколадные пирожные? Заменим их на нежное свекольное желе.

4. Чтобы в стране не было зависти, чтобы люди меньше думали о буржуазных излишествах и мещанских удовольствиях, уровень потребления следует ограничить сверху. Исследования врачей показывают, что здоровому человеку нужно не так уж много: миска вкусной баланды с ядрёной крапивой, несколько ломтей свежего ароматного хлеба, две смены одежды. В конце концов, Сталин всю жизнь проходил в одних сапогах, лично ставил заплаты на свой старый китель, а его обычный ужин состоял из головки сыра сулугуни и бутылки дешёвого вина…

Конечно, нельзя требовать от людей невозможного, жить со сталинской скромностью может не каждый. Всё же у ответственных работников и их семей потребности объективно выше, так что будет логично, если государство будет обеспечивать начальство немного лучше, чем население. Вместе с тем совершенно необязательно выставлять роскошь напоказ, как сейчас, при капитализме. Отдельные дома для руководства, отдельные магазины, запрет на репортажи из этих мест — и вот уже никто никому не завидует, так как элементы более дорогого потребления скрыты от лишних глаз.

5. Зарубежные поездки — бессмысленный отток народного капитала за рубеж. Также турецкие городки могут вызвать разлагающую зависть к иностранному образу жизни и желание сбежать из страны, которое отдыхающим будет чересчур просто осуществить. Я не вижу смысла разрешать зарубежные поездки, иначе как по заданию партии.

Протяжённость береговой линии России — 40 тысяч километров, мы четвёртые в мире по этому показателю. Нам надо развивать свои, а не спонсировать чужие курорты.

6. Автомобили переоценены. Легковые автомобили по-настоящему нужны только полицейским и начальству. Обычному человеку автомобиль в современном мире скорее вреден, так как отнимает у него возможность ходить пешком. И так весь день сидим, уткнувшись в мониторы — зачем же отнимать ещё и возможность размяться, прогулявшись после работы до дома?

Упор надо делать на общественный транспорт — заодно и проблему пробок решим.

7. В стране сейчас мало заводов, советское наследство во многом уже разрушено и заброшено. Одновременно с этим в стране много богатых людей, которые не знают уже, куда девать свои деньги: покупают яхты и личные самолёты, строят дворцы на личных участках, купаются в ваннах с чёрной икрой.

Следует установить лимит на богатство. Здравый смысл подсказывает, что 5 млн рублей с избытком хватит на милые мелочи типа металлического конструктора ребёнку или букета гвоздик жене на 8 марта. Излишки (суммы больше 5 млн) следует обратить в пользу государства, чтобы построить на эти деньги новые заводы для народа. А чтобы бывшие богачи не грустили, в стены заводов можно вмонтировать памятные таблички с именами тех, за чей счёт эти заводы были построены.

8. Весь бизнес должен быть государственным, это понятно. Нет никакой разумной причины платить бизнесмену ни за что: он всего лишь купил оборудование и наладил производство, а теперь думает, будто имеет право получать прибыль, хотя лично и не работает за станком.

Однако и разбрасываться ценными кадрами тоже не нужно. Директорами национализированных заводов следует поставить умных специалистов с профильным высшим образованием, а прежних владельцев надо сделать заместителями директоров. Пусть помогают первое время, пока народный директор не освоится.

9. Если вдуматься, предлагаемые реформы разумны и справедливы, а выиграет от них в итоге всё общество. Однако вдуматься захотят не все: многие будут лелеять старые обиды и жалеть о временах, когда они могли много потреблять, упиваясь ложным превосходством и глядя на окружающих свысока.

Чтобы у таких людей не было искушения вредить народному хозяйству, следует восстановить два проверенных временем института: смертную казнь для преступников и исправительные лагеря для ЧСИР, членов семей изменников Родины.

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Обратите внимание — мой план на 100% реалистичен, так как в нём есть чёткие источники финансирования. Деньги на реформы не появляются из воздуха и не печатаются на станке: народная власть просто отбирает излишки у тех, кому они принадлежат не по праву, и у тех, кто не испытывает потребности в этих излишках.

Возможно, первое время недовольных будет много: как это всегда бывает в период решительных реформ. Однако это решаемая проблема — нужно просто установить временный мораторий на выборы, чтобы укрепить волю народа к переменам, и продлевать его до тех пор, покуда общество не начнёт наслаждаться плодами более мудрого и справедливого устройства.