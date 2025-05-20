«Сложнее всего было одолеть Израиль»: артист из Австрии рассказал о своей победе на Евровидении

Победитель

Евровидения-2025, австрийский исполнитель с псевдонимом JJ, рассказал о своей борьбе и победе на главном

песенном конкурсе Европы. По словам артиста, сложнее всего ему было одержать

победу над израильскими конкурсантами.

По словам JJ (настоящее имя – Йоханнес Пич), представители «еврейского лобби» строили

ему козни ещё до начала самого конкурса. Ранее он планировал участвовать под

псевдонимом HH1488, однако ему в этом было отказано без

объяснения причин. Впоследствии две его песни были отклонены: одна была

посвящена тёплым воспоминаниям о детстве в лагере и вечерах у печи, а другая –

посвящена личной борьбе автора. В итоге к участию была допущена песня «Wasted Love», посвящённая девушке по имени Ева, возлюбленной

Пича. Однако и здесь его противостояние с Израилем не закончилось – наоборот,

оно набрало новые обороты.

«Конечно,

окончательное решение этого вопроса было в мою пользу, однако в процессе

пришлось попотеть, – рассказывает певец. – Евреи, поддерживающие своего

конкурсанта, засели во всех учреждениях, включая банки, правительства и

руководство вещательных компаний. Мне не давали ни выступать в печати, ни

опровергать их злобную клевету в свой адрес. Я думаю, что после победы займусь

написанием книги, в которой разоблачу все их коварные замыслы в отношении меня

и простых честных немцев, которых они буквально лишили творческого пространства

и заставили плясать под свою дудку».

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