 

«Сложнее всего было одолеть Израиль»: артист из Австрии рассказал о своей победе на Евровидении

20.05.2025, 9:33, Разное
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Победитель
Евровидения-2025, австрийский исполнитель с псевдонимом JJ, рассказал о своей борьбе и победе на главном
песенном конкурсе Европы. По словам артиста, сложнее всего ему было одержать
победу над израильскими конкурсантами.

По словам JJ (настоящее имя – Йоханнес Пич), представители «еврейского лобби» строили
ему козни ещё до начала самого конкурса. Ранее он планировал участвовать под
псевдонимом HH1488, однако ему в этом было отказано без
объяснения причин. Впоследствии две его песни были отклонены: одна была
посвящена тёплым воспоминаниям о детстве в лагере и вечерах у печи, а другая –
посвящена личной борьбе автора. В итоге к участию была допущена песня «Wasted Love», посвящённая девушке по имени Ева, возлюбленной
Пича. Однако и здесь его противостояние с Израилем не закончилось – наоборот,
оно набрало новые обороты.

«Конечно,
окончательное решение этого вопроса было в мою пользу, однако в процессе
пришлось попотеть, – рассказывает певец. – Евреи, поддерживающие своего
конкурсанта, засели во всех учреждениях, включая банки, правительства и
руководство вещательных компаний. Мне не давали ни выступать в печати, ни
опровергать их злобную клевету в свой адрес. Я думаю, что после победы займусь
написанием книги, в которой разоблачу все их коварные замыслы в отношении меня
и простых честных немцев, которых они буквально лишили творческого пространства
и заставили плясать под свою дудку».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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