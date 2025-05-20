Мыши определили социальный статус друг друга по запаху

Авторы последних исследований в области биологии сделали несколько открытий, связанных с социальными взаимодействиями у растений и животных. Например, помидоры оказались способны по-разному реагировать на «друзей» и «врагов», а у осьминогов и рыб обнаружили «разделение труда», помогающее организованно добывать пищу.

Специалисты из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона (оба — в Великобритании) изучили, как мыши определяют социальный статус друг друга, если раньше никогда не взаимодействовали. Результаты исследования появились в научном журнале Current Biology.

Авторы публикации при разных условиях проводили один и тот же тест: впускали самцов мышей в прозрачную трубку с противоположных концов и наблюдали, что произойдет, когда те встретятся. Обычно в таких ситуациях животное, у которого ниже социальное положение, отступает.

Потеря доминирующего статуса привела альфа-самцов мышей к депрессии

Ученые сместили доминирующих самцов мышей с верхних ступеней иерархии, вызвав у них симптомы настоящей депрессии. Это позволило рассмотреть, какие изменения происходят в таком случае в мозге страда…

naked-science.ru

Сначала исследователи изучили взаимодействие мышей, живших в одной клетке. Это позволило определить, какой статус получила каждая из них в результате общения. Далее в эксперименте рассматривали пары незнакомых друг с другом грызунов. Оказалось, что мыши способны распознавать социальное положение друг друга, сравнивать его со своим собственным и либо отступать, либо заставлять сделать это другую мышь.

Результаты не изменились, когда тест провели в темноте. Это значит, что на определение иерархии не повлияли габариты и поведение. Не помешала мышам верно распознавать статус друг друга и кастрация, которая привела к исчезновению половых гормонов.

В рамках эксперимента мыши взаимодействовали в прозрачной стеклянной трубке / © Neven Borak et al., Current Biology

Исследователи также пробовали удалять мышам обонятельную (позволяющую чувствовать запахи в воздухе) и вомероназальную (необходимую для передачи химических сигналов при физическом контакте) системы. Чтобы мыши перестали правильно определять социальный статус друг друга, у них должны были отсутствовать обе системы: если удаляли только одну, результаты теста никак не менялись.

«Мы впервые показали, как мыши интегрируют внутреннюю и внешнюю информацию о доминировании. Это показывает, что решение, связанное с относительным социальным статусом, мозг принимает до того, как мыши отступают или заставляют отступить оппонента», — пояснили авторы исследования. В дальнейшем они планируют изучить, какие области мозга отвечают за это решение.