 

Минздрав США лишил Гарвард грантов на 60 миллионов долларов за антисемитизм

20.05.2025, 8:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких грантов на общую сумму в 60 миллионов долларов. Причиной этого названо попустительство антисемитизму и расовой дискриминации.

“Поскольку Гарвардский университет продолжает игнорировать антисемитские издевательства и расовую дискриминацию, министерство отзывает несколько многолетних грантов на сумму 60 миллионов долларов на все время их действия”, – говорится в заявлении ведомства.

В общей сложности администрация США лишила Гарвард федерального финансирования на сумму около трех миллиардов долларов. Это стало результатом отказа университета выполнить требования администрации, в том числе – начать эффективную борьбу с процветающим в кампусе антисемитизмом.

“Университет не откажется от своей независимости и от своих конституционных прав. Хотя некоторые из требований, изложенных правительством, направлены на борьбу с антисемитизмом, большинство представляет собой прямое государственное регулирование “интеллектуальных условий” в Гарварде”, – сообщил в апреле президент университета президент Алан Гарбер.

После нападения ХАМАСа на Израиль и начала военных действий в секторе Газы во многих американских университетах прошли массовые антиизраильские демонстрации, Имели место нападения на еврейских студентов. Президент Трамп после прихода к власти пригрозил лишить федерального финансирования и налоговых льгот университеты, которые не начнут борьбу с антисемитизмом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Демократы инициируют закон, запрещающий Трампу использовать “летающий дворец”

20.05 / В России признана нежелательной Amnesty International – “Русофобы, оправдывающие неонацистов”

20.05 / На юридическом форуме в Петербурге выступит глава минюста “Талибана”

19.05 / Макрон, Стармер и Карни пригрозили Израилю санкциями

19.05 / После разговора с Путиным Трамп объявил, что РФ и Украина начнут переговоры “немедленно”

19.05 / Трамп о телефонном разговоре с Путиным (кратко)

19.05 / Путин вышел к прессе после телефонного разговора с Трампом (кратко)

19.05 / Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов

19.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1181-й день войны

19.05 / Самолет Lufthansa летел без управления 10 минут после того, как второй пилот потерял сознание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика