Мнение «аналитика»: О сущем кошмаре… Перевоспитание российских «элит» начинается?

Извинения на публику не помогли.

Публичная «справедливость»…

а) восторжествовала;

б) быстро восторжествовала;

в) правильно восторжествовала.

Глубинному народу наверняка понравится.

Мелкую вологодскую чиновницу, чья дочь засветилась в скандальном видео с угрозами «Мы тебя на СВО отправим», областной губернатор Георгий Филимонов… покарал публично и лично. В любезном публике сталинском духе.

«Глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области… Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития», — заявил глава региона. И добавил, что на должность главы муниципалитета «с высокой долей вероятности» будет назначен участник специальной военной операции, причём рассматриваются кандидатуры из ветеранов, прошедших региональный аналог программы «Время героев» — «Герои Русского Севера».

Громкий скандал, моментально вышедший на федеральный уровень, вспыхнул после того, как в соцсетях завирусилось видео, снятое одной глупой девицей, в которой пользователи опознали дочь муниципальной чиновницы. В ролике этой девчонки кадры с ней и матерью сопровождают подписи: «Ты что, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим». Что страшно возмутило касту «военкоров». И напрасно мать пыталась уладить ситуацию публичными извинениями со слезами и рассказом о том, что «с дочерью проведён серьёзный разговор». Общественность востребовала крови — общественность её получила.

С одной стороны, чистой воды популизм. Дочери Юлии Шевцовой уже 19, и она сама должна отвечать за свои проступки. Хотя даже при всей строгости законов ролик с кривляниями девушки и титрами «Мы тебя на СВО отправим» едва ли потянет даже на административное правонарушение. А матери нельзя вменить даже «неисполнение обязанностей по воспитанию детей» ввиду совершеннолетия кровиночки. При этом закон о муниципальной службе вовсе не требует от чиновников проявлять таланты Макаренко и Песталоцци в собственной семье.

С другой стороны, «время нынче такое». Оно же «Время героев», когда многое, прежде в элитах обычное, теперь стало нельзя. Чётких законов на сей счёт ещё нет, а вот жёсткие «понятия» уже имеются. Нельзя веселиться, демонстрировать статусное потребление, неуважительно высказываться о героях СВО — список обширен и постоянно пополняется. А коллективный «ветеран» или «участник» становится в одночасье и законодателем, и контролёром, и судьёй, и самодовлеющей силой.

Оно, быть может, не так уж и плохо, учитывая то, из какого сора формировалась нынешняя управленческая «элита» России. И достаётся-то ей в большинстве случаев поделом. И вообще «так надо». Но честно говоря, когда судилище толпы подменяет судебную #власть, когда расплывчатые понятия вытесняют правовые нормы, когда субъективная «справедливость» подминает объективную законность, становится как-то не по себе.

Не это ли #Россия уже не раз проходила в прошлом столетии, что минимум дважды привело её к полному краху?

И при всём понимании, зачем понадобился вологодский прецедент, так ли уж надо в очередной раз идти по тем же историческим граблям?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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