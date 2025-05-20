 

На юридическом форуме в Петербурге выступит глава минюста “Талибана”

20.05.2025, 6:05, Новости дня
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19-21 мая в Санкт-Петербурге (Россия) проходит XIII Петербургский Международный юридический форум, на котором заявлены около 5000 участников из 81 страны, в их числе 19 министров юстиции.

Как пишет РБК, среди прочих в российском форуме участвует глава минюста Афганистана Абдул Хаким Исхакзай (Шари), считающийся архитектором новой судебной системы “Талибана”. В официальном пресс-релизе говорится, что он выступит с речью “о природе законов, реформировании международного права и справедливости”.

Абдул Хаким Исхакзай является ключевой фигурой в правящей структуре “Талибана” и одним из главных идеологов исламского правосудия в Афганистане после 2021 года. Шари возглавляет Верховный суд талибов и руководил комиссией по переговорам с США и Кабулом.

Шари является автором правовой системы талибов, основанной на ханафитской интерпретации шариата. В частности, учение утверждает, что светские нормы не должны применяться, а законодательно может основываться только на шариате. Он неоднократно критиковал демократию и равенство полов, называя их противоречащими “исламской природе общества”. После прихода к власти в 2021 году, Шари курирует в Афганистане судебную реформу, отмену “светских” законов, восстановление исламских судов и санкций, включая восстановление практики телесных наказаний по решениям шариатских судов.

В соцсетях распространяются сведения о том, что Абдул Хаким Исхакзаю и самому приходилось “работать” палачом.

Это будет первое официальное и легальное появление одного из первых представителей “Талибана” на международном форуме в РФ после того, как Верховный суд РФ 17 апреля 2025 года приостановил запрет деятельности движения в РФ. “Талибан” находился в РФ в списке террористических организаций с 2003 года. При этом ранее представители “Талибана” неоднократно приезжали в Россию в рамках дипломатических контактов, отмечает РБК.


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