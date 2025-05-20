Мнение «аналитика»: О звонках и «звоночках»… Все надежды рухнули?

Гос-с-споди, а разговоров-то было!

Вот и состоялся тот самый телефонный звонок. А перед ним был ещё один. А после него — ещё несколько. Телефоны раскатились, линии связи перегрелись, от переводчиков просто пар валил.

Что в сухом остатке?

Всё остаётся на своих местах.

Американский президент Дональд #Трамп по сути согласился со схемой переговоров по Украине, которую предложил его российский визави Владимир #Путин, И принял, что переговоры о мире и перемирии вполне могут вестись одновременно и параллельно. Описание дальнейших переговоров в посте Трампа может означать, что США перестают быть одной из сторон урегулирования. Так, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а его тон и дух «были отличными». «#Россия и #Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны», – написал президент #США. Именно на одновременном обсуждении мирного договора и перемирия настаивает Москва, однако Киев, Европа и до недавнего времени сам Белый дом говорили, что сначала должно быть перемирие.

Далее в посте уточняется, что условия мирного урегулирования «будут согласованы двумя сторонами, как это только возможно», а о деталях переговоров будут знать только стороны конфликта. По словам Дональда Трампа, он проинформировал о своём разговоре с Владимиром Путиным президента Украины Владимира Зеленского, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба. Также появился тезис, что площадкой для дальнейших переговоров может стать Ватикан.

Всё это свидетельствует о том, что Америка может отказаться от роли посредника, пишет Financial Times. Один из источников издания, знакомый с ходом разговора, сообщил, что лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре с Трампом, были ошеломлены описанием итогов, о которых тот «отчитался».

Дональд Трамп также ничего не сказал об усилении санкций. Поэтому #санкции США теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо», пишет The Times. «Вместо того чтобы наказывать Россию “зубодробительными” санкциями, на которые надеялись некоторые, он назвал звонок “превосходным” и заявил, что у России есть “огромная возможность” вести бизнес с США, если война закончится», – уточняет издание. Впрочем, ряд источников говорит, что эта тема остаётся «на столе».

Некий собеседник, знакомый с деталями разговора лидеров РФ и США, привёл важную подробность беседы: ближе к концу диалога президенты затронули тему санкционной политики. Дональд Трамп дал понять, что санкции против России могут стать «большой угрозой для Москвы и ее экономики». Владимир Путин в ответ попросил коллегу «не горячиться» и дать шанс на «достижение договорённостей в ходе прямых переговоров между Москвой и Киевом». В ответ Трамп согласился повременить с введением новых ограничений — и даже воздействовать на Конгресс по этому вопросу. Но, по словам инсайдера, он всё равно дал понять, что ограничения будут неизбежны, если никаких результатов мирный процесс не принесёт.

Тем временем Европа готовит свои санкционные пакеты. А Вашингтон не собирается прекращать поставки вооружений для ВСУ. И ограничивать предоставление разведданных Украине он тоже не планирует. При этом Владимир Зеленский уже ясно дал понять, что устранять «первопричины конфликта» Киев не станет — ни членство Украины в НАТО, ни «спорные» территории предметом обсуждения являться не могут.

Ну и чем ситуация после разговора Москвы и Вашингтона отличается от ситуации до этого разговора?

Это ли не крах всех надежд на ускорение мирного процесса?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках