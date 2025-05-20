Рупор кремлевской пропаганды: Мы на правильном пути

Переговоры Путина и Трампа завершились.

Путин назвал переговоры содержательными и полезными. Путин поблагодарил Трампа за организацию переговоров с Украиной.

Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения.

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.

России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Мы на правильном пути (с) Путин

Будем договариваться дальше.

Версия Трампа.

Разговор с Путиным прошел очень хорошо.

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны (с) Трамп

Полный текст заявления Трампа:

«Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже.

Россия хочет развернуть масштабную ТОРГОВЛЮ с Соединёнными Штатами после завершения этой катастрофической «кровавой бани», и я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Её потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны.

Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Президенту Франции Эммануэлю Макрону, Премьер-министру Италии Джордже Мелони, Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и Президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после беседы с Президентом Путиным.

Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории.

Пусть процесс начнётся!» (с) Трамп

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках