 

Рупор кремлевской пропаганды: “Ведьмак 3”. 10 лет

19.05.2025, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Ведьмаку 3" стукнуло 10 лет. Время летит.

Одна из лучших ролевых игр последних десятилетий. По меметичности где-то на уровни "Скайрима". В свое время изрядно так в нее провалился. Из того, что выходило позднее на этом же уровне пожалуй были лишь "Киберпанк 2077" и "Kingdom Come 2". Такие игры обычно выходят раз в несколько лет. И далеко не факт, что разработчики смогут снова дотянуться до этой планки (4-я часть про Цири уже в разработке).

Тот случай, когда игра превзошла литературный первоисточник и последующие попытки киноадаптаций (сериал мне категорически не понравился, даже старый польский, хоть и выглядел дешево, был ближе к оригиналу). У нас примерно в те же годы выходила российское фэнтези "Волкодав" Марии Семеновой, по которой также сделали игру и сняли фильм, но она в силу посредственного качества исполнения не взлетела. Сейчас про нее уже особо и не вспоминают. Ну а Сапковский смог выехать за счет игровой адаптации, которая сделала его по настоящему известным и принесла много денег.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы на правильном пути

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия начнет добычу нефти в Афганистане

19.05 / Мнение: Чаевые принадлежат одновременно и ресторану, и официанту

19.05 / Личное: “Как цветочек”

19.05 / Мнение: Пиарщик о демократии в России

19.05 / Мнение: Экономика России официально выдержала санкции

19.05 / В Вологодской области намерены запретить водонагреватели ради социальной справедливости

19.05 / У капуцинов обнаружили странную «моду на киднеппинг»

19.05 / В Шереметьево задержали канадца со свидетельством об однополом «браке»

19.05 / Пермяки научили 3D-принтер печатать металл без брака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика