Рупор кремлевской пропаганды: “Ведьмак 3”. 10 лет

"Ведьмаку 3" стукнуло 10 лет. Время летит.

Одна из лучших ролевых игр последних десятилетий. По меметичности где-то на уровни "Скайрима". В свое время изрядно так в нее провалился. Из того, что выходило позднее на этом же уровне пожалуй были лишь "Киберпанк 2077" и "Kingdom Come 2". Такие игры обычно выходят раз в несколько лет. И далеко не факт, что разработчики смогут снова дотянуться до этой планки (4-я часть про Цири уже в разработке).

Тот случай, когда игра превзошла литературный первоисточник и последующие попытки киноадаптаций (сериал мне категорически не понравился, даже старый польский, хоть и выглядел дешево, был ближе к оригиналу). У нас примерно в те же годы выходила российское фэнтези "Волкодав" Марии Семеновой, по которой также сделали игру и сняли фильм, но она в силу посредственного качества исполнения не взлетела. Сейчас про нее уже особо и не вспоминают. Ну а Сапковский смог выехать за счет игровой адаптации, которая сделала его по настоящему известным и принесла много денег.

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Источник: Colonel Cassad

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