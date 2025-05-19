Рупор кремлевской пропаганды: Россия начнет добычу нефти в Афганистане

Россия начнет добычу нефти в Афганистане

"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", – цитирует Азизи РИА Новости.

По его словам, с российской стороны договор в рамках форума "Россия – Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".

"Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти, рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству нефтеперерабатывающего завода. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией, добавил Хабибуллин.

Также собеседник агентства отметил, что это первое такого рода соглашение.

Ранее в России ввели в эксплуатацию первое подземное хранилище нефти. Оно располагается в Красноярском крае и уже может эксплуатироваться.

https://rg.ru/2025/05/17/afganistan-i-rossiia-podpisali-dogovor-o-dobyche-i-pererabotke-nefti.html – цинк

Талибан выписали из террористов. Теперь можно и официально добывать. Китайцы, кстати, уже ведут разработку месторождений афганского лития.

Так как в Афганистане стабильные проблемы с ГСМ, то для России сотрудничество с талибами в нефтяной сфере одно из очевидных направлений взаимодействие.

В перспективе можно ожидать соглашений о добыче редкоземельных металлов (да, Трамп, редкоземельных), а также по сельскому хозяйству. Россия уже завозила продовольствие в Афганистан, а в перспективе нам выгодно, чтобы афганские крестьяне уходили от маковых посевов к выращиванию обычных зерновых культур. Китайцы в приграничных провинциях Афганистана уже наладили сотрудничество такого рода. Рост площадей зерновых посевов – лучший способ системно сокращать производство мака-сырца.

Ну а в дальней перспективе Афганистан может стать еще одним рынком для сбыта российских товаров.

PS. Из негативного – упоротые талибы продавили запрет шахмат в Афганистане. Вот такие параксизмы средневековья и будут серьезно мешать трансформации Афганистана в нормальное государство.

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Источник: Colonel Cassad

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